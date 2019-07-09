Изменена повестка дня заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повестка дня сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента) изменилась.

Об этом сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что вопросы 27, 37 и 38 повестки будут обсуждаться на внеочередном заседании парламента, которое пройдет 12 июля.

Отметим, что 27-м вопросом является законопроект «О внесении изменения в закон «О небанковских кредитных организациях» ( второе чтение), 37-м вопросом – о поправках в законы «Об утверждении Консульского устава Азербайджана», «О нотариате», «О государственной пошлине» и законопроект «О внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджана» ( первое чтение) и 38-м вопросом - законопроект «О внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана» (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.