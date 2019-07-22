Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане

22 июля 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане.

В соответствии с распоряжением, для оказания дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

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