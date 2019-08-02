Вугар Рагимзаде: Успешные экономические показатели Азербайджана являются плодами целенаправленной политики

БАКУ /Trend/ - В процветании, устойчивом развитии каждой страны главную роль играет политика, опирающаяся на прочную основу. Азербайджан находится в отчетах международных финансовых структур среди десяти стран-реформаторов, признается как страна, обладающая высокой конкурентоспособной экономикой, и это результат рассчитанной на будущее стратегии развития. Об этом сказал Trend член политического совета правящей партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты «Ики сахиль» Вугар Рагимзаде.

"Наша страна завоевала в мире статус социального государства. Этот важный факт в очередной раз подтверждает, что в центре осуществляемой политики находятся граждане страны", - сказал он.

Рагимзаде отметил, что за шесть месяцев 2019 года экономика страны выросла на 2,4 процента, ненефтяной сектор - на 3,2 процента, ненефтяная промышленность - на 15,7 процента, сельское хозяйство - на 13 процентов. В экономику страны инвестировано более шести миллиардов долларов. Большая часть этих инвестиций приходится на долю ненефтяного сектора.

«Успешные экономические показатели - это плоды целенаправленной политики, совершенных реформ. Представленный главой государства первый социальный пакет способствовал повышению минимальной зарплаты и минимальных пенсий граждан на 40 процентов с первого марта, в результате чего минимальная зарплата увеличилась с 130 манатов до 180 манатов, а минимальная пенсия с 116 манатов до 160 манатов. Согласно второму социальному пакету, с первого сентября минимальная зарплата составит 250 манатов», - сказал Рагимзаде.

Также он отметил, что Азербайджан, согласно индексу человеческого развития Программы развития ООН, переместился из группы стран со средним показателем человеческого развития в группу стран с высоким показателемчеловеческого развития.

"Снижение уровня бедности с 49 процентов до пяти процентов за последние 15 лет является результатом совершенных реформ. Только за первую половину этого года открыты 60 тысяч рабочих мест", - сказал Рагимзаде.

Он добавил, что за последние 15 лет население Азербайджана выросло на 1,5 миллиона человек, и 2019 год войдет в историю страны как год рождения 10-миллионного гражданина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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