Президент Ильхам Алиев наградил почетными дипломами лиц, принявших активное участие в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку

1 августа 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении "Почетным дипломом Президента Азербайджана" лиц, принявших активное участие в организации и проведении 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Согласно распоряжению, за активное участие в организации и проведении на высоком уровне с 30 июня по 10 июля 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, а также во внесении в Список всемирного наследия Шекинского ханского дворца вместе с историческим центром города Шеки, «Почетным дипломом Президента Азербайджана» награждаются следующие лица :

Бабазаде Айгюн Зейнал гызы

Багырлы Араз Фикрет оглу

Байрамов Ризван Мустафа оглу

Эйваззаде Васиф Расиф оглу

Ахмедов Афсун Мазахир оглу

Алиева Гюнай Сабир гызы

Хыдыров Алекбер Шахмар оглу

Пьетро Лауреано

Сами Юсуф

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