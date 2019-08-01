Президент Ильхам Алиев: У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

"Широкий размах в Азербайджане получило и дорожное строительство. За последние 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог. Прокладка сельских, междугородных дорог планируется и в этом году. Предусмотрено проложить около тысячи километров дорог. По имеющимся у меня данным, за шесть месяцев проложено около 400 километров автодорог. Это, можно сказать, привело к полному обновлению дорожной инфраструктуры в Азербайджане. Неслучайно в отчете Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству автомобильных дорог. Уверен, что мы займем еще более высокое место, потому что в эту сферу действительно вкладываются и дальше будут вкладываться крупные инвестиции.

Как я уже отметил, наши бюджетные поступления растут. Одновременно растут валютные резервы, которые достигли рекордной отметки – 49 миллиардов долларов. Это – наше большое достояние, большой успех. За шесть месяцев нынешнего года наши валютные резервы увеличились на 4 миллиарда долларов. Мы очень экономно используем эти средства. Именно поэтому даже в кризисные годы, когда цены на нефть были низкими, мы сохранили и увеличили наши валютные резервы. Цель заключалась именно в том, чтобы с каждым годом увеличивать валютные резервы. Параллельно нам удалось значительно сократить внешний государственный долг. За год наш внешний долг сократился на 4 процента и находится на уровне примерно 19 процентов. Это считается одним из лучших показателей в мировом масштабе, так как в некоторых странах внешний государственный долг превышает валовой внутренний продукт или равен ему. У нас же он составляет 19 процентов. Мы и впредь должны быть очень внимательными в этом деле. Кредиты можно получать только на проекты, носящие стратегическое значение, потому что у нас есть свои внутренние возможности и должны их использовать.

Как я уже отметил, инфляция составляет 2,5 процента. Это хороший показатель. Курс маната стабилен", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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