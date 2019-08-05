Турецкие военнослужащие находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

5 августа 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Турции по организации социальных и культурных визитов военно-гражданского состава, нашу страну с визитом прибыла группа военнослужащих братской страны с членами семей.

В рамках визита, углублению исторической дружбы, сотрудничества и укреплению связей между двумя странами, организована экскурсия турецкой группы в Баку, Гянджу, Шамкир, Исмайыллы и Шеки, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Гости ознакомились с древней историей, богатым культурным наследием, обычаями Азербайджана, отведали азербайджанских блюд и сладостей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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