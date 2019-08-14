Увеличилась зарплата у сотрудников ряда медицинских структур

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена заработная плата работников ряда структур в сфере медицины.

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление "О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета".

Согласно изменениям, увеличены ежемесячные должностные оклады работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центра судебной психиатрической экспертизы министерства здравоохранения.

Следует отметить, что изменение было внесено в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Распоряжения Президента Азербайджана от 18 июня 2019 года "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Решение вступит в силу с 1 сентября.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Номер Должность Месячный оклад (в манатах) 1 Генеральный директор 910 2 Заместитель Генерального директора 790 3 Бухгалтер 675 4 Глава отдела 4.1 С требуемой специальностью в сфере медицины 605 4.2 В других сферах 590 5. Начальник отдела-эксперт судебной экспертизы, начальник отдела-эксперт паталого-анатом 5.1 В центральном аппарате 609 5.2 В городских и региональных структурах 565 6 Эксперт судебной медицины, судебный эксперт, паталого-анатом, эксперт-криминалист 6.1 В центральном аппарате 580 6.2 В городских и региональных структурах 520 7 Врач-эксперт; врач; эксперт 580 8 Начальник штаба гражданской обороны, заместитель главного бухгалтера 540 9 Главная медсестра, специалист, главный лаборант (с высшим образованием), инженер-программист 405 10 Старшая медсестра, старший лаборант 340 11 Водитель, медсестра, медсестра по хозяйству 320 12 Лаборант, Рентген-лаборант, техник-лаборант фотолаборант фотограф диспетчер начальник архива медичинский регистратор, инструктор по трудовой терапии, младшая медсестра, начальник канцелярии, начальник амбара 310

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.