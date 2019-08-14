Увеличилась зарплата у сотрудников ряда медицинских структур

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена заработная плата работников ряда структур в сфере медицины.
Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление "О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета".
Согласно изменениям, увеличены ежемесячные должностные оклады работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центра судебной психиатрической экспертизы министерства здравоохранения.
Следует отметить, что изменение было внесено в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Распоряжения Президента Азербайджана от 18 июня 2019 года "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".
Решение вступит в силу с 1 сентября.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)
|
Номер
|
Должность
|
Месячный оклад (в манатах)
|
1
|
Генеральный директор
|
910
|
2
|
Заместитель Генерального директора
|
790
|
3
|
Бухгалтер
|
675
|
4
|
Глава отдела
|
4.1
|
С требуемой специальностью в сфере медицины
|
605
|
4.2
|
В других сферах
|
590
|
5.
|
Начальник отдела-эксперт судебной экспертизы, начальник отдела-эксперт паталого-анатом
|
5.1
|
В центральном аппарате
|
609
|
5.2
|
В городских и региональных структурах
|
565
|
6
|
Эксперт судебной медицины, судебный эксперт, паталого-анатом, эксперт-криминалист
|
6.1
|
В центральном аппарате
|
580
|
6.2
|
В городских и региональных структурах
|
520
|
7
|
Врач-эксперт; врач; эксперт
|
580
|
8
|
Начальник штаба гражданской обороны, заместитель главного бухгалтера
|
540
|
9
|
Главная медсестра, специалист, главный лаборант (с высшим образованием), инженер-программист
|
405
|
10
|
Старшая медсестра, старший лаборант
|
340
|
11
|
Водитель, медсестра, медсестра по хозяйству
|
320
|
12
|
Лаборант, Рентген-лаборант, техник-лаборант фотолаборант фотограф диспетчер начальник архива медичинский регистратор, инструктор по трудовой терапии, младшая медсестра, начальник канцелярии, начальник амбара
|
310
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