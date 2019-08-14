Увеличилась зарплата у сотрудников ряда медицинских структур

14 августа 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена заработная плата работников ряда структур в сфере медицины.

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление "О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета".

Согласно изменениям, увеличены ежемесячные должностные оклады работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центра судебной психиатрической экспертизы министерства здравоохранения.

Следует отметить, что изменение было внесено в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Распоряжения Президента Азербайджана от 18 июня 2019 года "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Решение вступит в силу с 1 сентября.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Номер

Должность

Месячный оклад (в манатах)

1

Генеральный директор

910

2

Заместитель Генерального директора

790

3

Бухгалтер

675

4

Глава отдела

4.1

С требуемой специальностью в сфере медицины

605

4.2

В других сферах

590

5.

Начальник отдела-эксперт судебной экспертизы, начальник отдела-эксперт паталого-анатом

5.1

В центральном аппарате

609

5.2

В городских и региональных структурах

565

6

Эксперт судебной медицины, судебный эксперт, паталого-анатом, эксперт-криминалист

6.1

В центральном аппарате

580

6.2

В городских и региональных структурах

520

7

Врач-эксперт; врач; эксперт

580

8

Начальник штаба гражданской обороны, заместитель главного бухгалтера

540

9

Главная медсестра, специалист, главный лаборант (с высшим образованием), инженер-программист

405

10

Старшая медсестра, старший лаборант

340

11

Водитель, медсестра, медсестра по хозяйству

320

12

Лаборант, Рентген-лаборант, техник-лаборант фотолаборант фотограф диспетчер начальник архива медичинский регистратор, инструктор по трудовой терапии, младшая медсестра, начальник канцелярии, начальник амбара

310

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