Команда Азербайджана выиграла международный турнир "Кубок моря - 2019"

15 августа 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана стала победителем международных соревнований "Кубок моря-2019", проводимых в рамках Международных армейских игр 2019 (АрМИ -2019), сообщает Trend.

Об этом в четверг в Баку сказал на пресс-конференции по итогам международных соревнований глава азербайджанской делегации, капитан первого ранга Субхан Бакиров.

Он отметил, что соревнования прошли на высоком уровне. «Азербайджанская команда заняла первое место с 212 баллами, Россия - второе с 186 баллами, Казахстан - третье с 142 баллами, Иран - четвертое с 136 баллами», - сказал Бакиров.

Руководитель команды Военно-морского флота России, капитан первого ранга Сергей Екимов поблагодарил организаторов за отличные условия, созданные для проведения соревнований. "Азербайджанские моряки продемонстрировали высокий профессионализм, поздравляю команду Азербайджана с победой. Игры организованы на самом высоком уровне", - сказал он.

Глава казахстанской делегации, капитан первого ранга Канат Ниязбеков так же отметил высокий уровень подготовки к "Кубку моря 2019" в Баку. «Я благодарю азербайджанскую сторону за такую организацию. На этих соревнованиях участники проявили свои профессиональные качества, в течение десяти дней демонстрируя свое мастерство. В напряженной борьбе азербайджанская команда одержала победу, поздравляю Азербайджан с этой победой», - сказал он.

Глава иранской делегации, капитан первого ранга Хусейн Хасани подчеркнул, что иранская команда рада вновь принять участие в этом соревновании. "Прежде всего, поздравляю Азербайджан с победой. Мы очень рады находиться здесь, так как эти соревнования позволяют нам обмениваться опытом. Такие мероприятия между прикаспийскими государствами очень полезны и способствуют развитию общего культурного опыта, партнерства и дружбы между странами-участницами", - сказал он.

Отметим, что представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в конкурсе "Кубок моря-2019" в качестве наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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