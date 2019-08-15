Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест правительству Австралии

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорного-Карабахского региона Азербайджана направила письмо правительству и законодательному органу Австралии, содержащее протест в связи с визитом "представителей" незаконного сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха в эту страну и встречей там с некоторыми официальными лицами Австралии.

Как сообщили в четверг Trend в общине, в письме сказано, что визит представителей незаконного "режима" в Австралию прямо противоречит официальной позиции правительства этой страны.

"Правительство Австралии заявило, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и эта позиция незыблема. Отмечаем, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в оккупированном Нагорном Карабахе проведена этническая чистка и сотни тысяч наших соотечественников изгнаны из своих домов. Сегодня армянская диаспора пытается пропагандировать сепаратистский режим в Австралии и легитимировать результаты оккупации. В таком случае мы, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, считаем неприемлемым позитивное отношение к членам так называемого "режима" со стороны некоторых официальных лиц Австралии", - сказано в письме.

Документ подписал руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, члены правления общины Флора Гасымова, Асиф Джахангиров, Эльчин Ахмедов, Дурдана Агаева, Хатира Велиева, Самира Гусейнова, Нигяр Мовсумлу и другие.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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