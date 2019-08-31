Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)

31 августа 2019 21:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в субботу ознакомилась с выставками и павильонами, организованными в рамках Фестиваля винограда и вина в селе Мейсери Шамахинского района.

Фестиваль был организован совместно Министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Мероприятие прошло на территории виноградарского и винодельческого комплекса «Ширван шяраблары».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с местными производителями винограда и вина, ознакомилась с павильонами предприятий.

Отметим, что цель проекта заключается в поощрении местного производства винограда и вина, повышении экспортного потенциала винной продукции, доведении до широкой общественности истории производства вина в Азербайджане.

В рамках фестиваля, начавшегося 30 августа, состоялись различные мероприятия, связанные с производством винограда и виноделием, туристическим потенциалом страны.

31 августа до начала мероприятий фестиваля были проведены занятия по йоге, стречингу и таэквондо. Участники фестиваля также совершили экскурсии в село Лагич Исмаиллинского района, на территории Габалинского и Шамахинского районов.

В рамках фестиваля прошли семинары, посвященные мотивам винограда и вина в искусстве ковроделия Азербайджана. Состоялись мастер-классы виноделов и сомелье с участием международных и местных экспертов. Местные производители вин выступили с презентациями своих предприятий, провели дегустацию собственной продукции.

В национальной зоне были представлены образцы ремесел, присущих различным регионам Азербайджана – медничества, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс изготовления изделий, культура национальной кухни.

На этом двухдневный фестиваль завершился.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
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