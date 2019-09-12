Али Гасанов: Азербайджан — открытая страна, любой человек может приехать сюда

12 сентября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал утверждения о том, что докладчицу ПАСЕ по политическим заключенным в Азербайджане Торхилдур Сунну Эварсдоттир не впускали в страну.

Как сообщает в четверг Trend, Али Гасанов сказал, что выражение "не впускали" несколько резкое выражение, а вот "не приглашали" - другое выражение.

Помощник Президента сказал, что визит никакого гражданина, чиновника в мире в Азербайджан не запрещен.

"Азербайджан — открытая страна, есть визовая система. Любой человек может приехать сюда. ПАСЕ является одной из организаций - партнеров Азербайджана, годами мы сотрудничаем, учитываем возможные рекомендации. Конечно же, у Азербайджана есть свои государственные интересы, и мы выступает с позиций этих интересов. В вопросах политических заключенных, свободы слова и печати мы иногда объединяемся на единой платформе, соглашаемся с их мнениями, а в некоторых случаях — нет. Потому что мы видим пристрастное отношение. Мы заявляли ранее, заявляем и сегодня - в Азербайджане нет политических заключенных. Если люди, осужденные за конкретные преступления. Каждый из них может воспользоваться своими правами, как в Азербайджане, так и на европейском пространстве. Европейское право действует и в Азербайджане. Азербайджан неоднократно принимал к сведению решения Европейского суда по правам человека. Если кто-то не доверяет судам, правовой системе Азербайджана, пожалуйста, пусть обращается в Европейский суд по правам человека. Политический заключенный — человек, который осужден из-за политического мировоззрения, деятельности. В этом вопросе мы не согласны с Советом Европы", - сказал Али Гасанов.

Отметим, что докладчица ПАСЕ по политическим заключенным в Азербайджане Торхилдур Сунна Эварсдоттир совершила визит в Азербайджан 5-7 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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