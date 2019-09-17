Хикмет Гаджиев: Азербайджан признан на международном энергорынке как надежный партнер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан признан на международном энергетическом рынке как надежный партнер.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что на основании нефтяной стратегии, определенной великим лидером Гейдаром Алиевым, 25 лет назад, на фоне угроз и рисков, с которыми столкнулась страна в очень сложный для Азербайджана геополитический период, был подписан «Контракт века» с ведущими международными компаниями, и Азербайджан заложил основу успешной энергетической стратегии и энергетической дипломатии.

«С подписанием «Контракта века» началась новая нефтяная эра, пользу от которой увидел азербайджанский народ. Успешная энергетическая стратегия, проводимая Азербайджаном, наряду с основой независимости, процветания и экономического развития страны, стала важным фактором, вносящим вклад в энергетическую безопасность, как в международной, так и региональной плоскости", - сказал он

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