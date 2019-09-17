Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Шарпом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение агрессорской политики Армении и отметил, что, несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области обороны, в том числе в противостоянии терроризму и проведении миротворческих операций.

Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для военно-технического сотрудничества между двумя странами и важность расширения этих возможностей. Была особо отмечена необходимость реализации соглашений, достигнутых в области военного образования, продолжения курсов военного английского языка и увеличения числа слушателей, посещающих эти курсы.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в стране, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Великобританией, в частности сотрудничества в военной сфере.

Шарп, подчеркнув, что Великобритания признает территориальную целостность Азербайджана, и с уважением к ней относится, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, и добавил, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Британский дипломат подчеркнул и важность совместных усилий в борьбе с новыми вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности, а также выразил признательность Азербайджану за активное участие в миротворческих операциях в Афганистане.

Стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем британский дипломат представил министру обороны нового военного атташе Великобритании в Азербайджане, полковника-лейтенанта Энтони Брамвела.

Министр обороны поздравил военного атташе с началом военно-дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности в сфере расширения связей между армиями двух стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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