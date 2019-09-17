Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чили Себастьяну Пиньере Эченике.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Чили и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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