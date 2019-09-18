На ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по ремонту кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку.

Согласно распоряжению, в целях ремонта кровельных покрытий 380 многоквартирных зданий в городе Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделить Исполнительной власти города Баку 10 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

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