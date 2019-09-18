На ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов

18 сентября 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по ремонту кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку.

Согласно распоряжению, в целях ремонта кровельных покрытий 380 многоквартирных зданий в городе Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделить Исполнительной власти города Баку 10 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Италии прошли обсуждения по поводу агрессии Армении против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 17:52
Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
Политика 12:54
Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу
Политика 17 сентября 18:54
Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания
Политика 17 сентября 18:53
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры медалью "Терегги"
Политика 17 сентября 18:51
Президент Ильхам Алиев предоставил деятелям культуры персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 17 сентября 18:47
Лента новостей
Видно, что гимнасткам нравится выступать в Баку – зрительница из России
Общество 19:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на покупку анализаторов точки росы
Тендеры 19:08
Краткосрочные обязательства MCB Leasing сократились почти в 15 раз
Финансы 19:06
В Грузии продолжается строительство автомагистрали Сачхере-Они (Эксклюзив)
Финансы 19:01
Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)
Бизнес 18:57
Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)
Бизнес 18:47
Азербайджан обсудил с BP совместное производство нефтегазового оборудования
Энергетика 18:43
Литва считает БТК потенциальной альтернативой путям доставки товаров через Россию (Эксклюзив)
Бизнес 18:34
Азербайджанские Авиалинии приобрели техподдержку почти на 78 тыс. манатов
Бизнес 18:28