В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)

19 сентября 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений азербайджанской армии, по завершении рекогносцировки местности участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе совещания, проведенного под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, эпизоды были поэтапно отработаны на макете сложной горно-рельефной местности.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны проводятся широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения господствующими рубежами на освобожденных территориях.

В учениях задействовано до 10 тысяч человек личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и другой бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые проходят в трудных условиях горно-лесистой, скалистой местности и сложной радиоэлектронной обстановки, выполняются задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Основное внимание уделяется совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия проходят на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 18:18
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 12:58
Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 11:41
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 09:50
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)
Политика 17 сентября 13:58
Лента новостей
Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд
Бизнес 12:07
Очередное заседание комиссии по делимитации границы пройдет в Грузии - замглавы МИД Азербайджана
Политика 12:05
Азербайджан экспортировал в Грузию более 1 млн тонн природного газа
Энергетика 11:54
Халаф Халафов: Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу
Политика 11:54
Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
Бизнес 11:39
ОАЭ присоединятся к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива
В мире 11:37
За последние 11 лет Азербайджан увеличил экспорт газа более чем в 5 раз
Энергетика 11:35
Добыча нефти в Азербайджане увеличилась более чем в четыре раза
Энергетика 11:21
В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути
Экономика 11:17