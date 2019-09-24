Помощник Первого вице-президента: В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, но в последнее время они приобрели особый размах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, но в последнее время они приобрели особый размах.

Об этом на конференции в Центре социальных исследований на тему «Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении» и презентации сайта stm.az сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

Гусейнов добавил, что этому есть объективные причины: «В период после обретения независимости Азербайджан подвергся самой глубокой рецессии среди бывших постсоветских республик. Азербайджан подвергся военной агрессии, под угрозой были государственность, суверенитет страны. Экономические реформы в Азербайджане начались с приходом к руководству великого лидера Гейдара Алиева. За короткое время они дали результат, и с рецессией было покончено. До настоящего времени в Азербайджане были зафиксированы невиданные темпы развития. Президент Ильхам Алиев подписал целый ряд указов. Проведенные исследования показывают, что большая часть населения поддерживает реформы, проводимые Президентом».

Помощник Первого вице-президента Азербайджана отметил, что проводимые реформы положительно влияют на материальное положение граждан: «После двойной девальвации в стране вследствие существенного падения цен на нефть в 2015 году реальные доходы населения снизились. В 2016 году инфляция была на двузначном уровне, и в 2017 году эта тенденция продолжилась. Но, несмотря на это, в те годы правительство провело очень консервативную фискальную политику. Главная цель заключалась в восстановлении макроэкономической стабильности. Безусловно, цель была достигнута. В 2019 году мы наблюдаем уже очень низкий уровень инфляции. Темпы роста реальной заработной платы в два-три раза превышают инфляцию. С другой стороны, по мере роста доходов людей расширяются возможности для бизнеса, что вызовет эффект, дающий определенный импульс для экономического роста в последующие периоды».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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