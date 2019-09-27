Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019», проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, на этом этапе спецназовцы выполнили задачи по взятию штурмом здания с террористами, а также выведению из строя средств ПВО условного противника.

Действия отрабатывались при поддержке авиации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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