Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)

27 сентября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019», проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, на этом этапе спецназовцы выполнили задачи по взятию штурмом здания с террористами, а также выведению из строя средств ПВО условного противника.

Действия отрабатывались при поддержке авиации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
  • Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
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