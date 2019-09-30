Посол Азербайджана избран вице-председателем совета управляющих МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов был избран вице-председателем совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на агентство.

Вместе с ним, посол Египта Омар Амер Юсеф также был избран вице-председателем совета управляющих.

Совет управляющих МАГАТЭ также избрал путем аккламации, посла Швеции Микаэлу Кумлин Гранит, новым председателем совета управляющих Агентства на 2019–2020 годы. Она заменила на этом посту посла Лину Аль-Хадид из Иордании.

Отметим, что представители одиннадцати стран были вновь избраны в состав совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 членов, на период 2019–2020 годов. Выборы состоялись в четверг 19 сентября на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Мирсаид Ибрагимзде. Редактор Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.