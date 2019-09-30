Посол Азербайджана избран вице-председателем совета управляющих МАГАТЭ

30 сентября 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов был избран вице-председателем совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на агентство.

Вместе с ним, посол Египта Омар Амер Юсеф также был избран вице-председателем совета управляющих.

Совет управляющих МАГАТЭ также избрал путем аккламации, посла Швеции Микаэлу Кумлин Гранит, новым председателем совета управляющих Агентства на 2019–2020 годы. Она заменила на этом посту посла Лину Аль-Хадид из Иордании.

Отметим, что представители одиннадцати стран были вновь избраны в состав совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 членов, на период 2019–2020 годов. Выборы состоялись в четверг 19 сентября на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Мирсаид Ибрагимзде. Редактор Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Продолжается ТЭC интеграции сетей SOCAR Fiber Optic и Millenicom
Энергетика 18:13
Крупное предприятие Азербайджана закупило инновационное оборудование для производства водки
Бизнес 17:27
Строительные работы на месторождении «Джафарли» в Азербайджане завершены на 60% - Zenith Energy
Энергетика 16:08
В регионе Азербайджана откроется турагентство
Бизнес 16:00
Посол: Недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным фактором
Политика 12:19
Посол: Германия хочет скорейшего подписания соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном
Политика 12:10
Лента новостей
Казахстан рискует не выполнить обещания по поставкам газа в Китай
Бизнес 18:29
ЦБА заработает 200 млн долларов от управления валютными резервами
Финансы 18:26
Грузия демонстрирует наибольший экономический рост среди стран Восточного партнерства ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 18:24
Узбекская товарная биржа опубликовала результаты торгов за прошедшую неделю
Бизнес 18:21
В центре Гейдара Алиева состоится лекция Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение"
Общество 18:19
Продолжается ТЭC интеграции сетей SOCAR Fiber Optic и Millenicom
Энергетика 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Шамахы
Политика 18:11
Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт
Общество 18:11
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
Политика 17:52