Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2» для вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев. В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что каждый гражданин Азербайджана ощущает в своей жизни успешную реализацию программ социально-экономического развития. Большое значение с этой точки зрения представляет и особая забота о беженцах и вынужденных переселенцах. Великий лидер Гейдар Алиев всегда с вниманием и заботой относился к этим людям, проделал большую работу, направленную на их социальную защиту и улучшение жилищно-бытовых условий. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также продолжают проявлять внимание и заботу о беженцах и вынужденных переселенцах. С 2003 года по настоящее время Президент Ильхам Алиев подписал более 70 указов и распоряжений, связанных с улучшением условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечением их занятости, были приняты многочисленные программы. Наряду с шагами, предпринимаемыми в этом направлении на государственном уровне, особое внимание решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев уделяет также Фонд Гейдара Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представитель компании "Паша Холдинг", руководитель проекта Кямиль Алиев проинформировали Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о созданных в комплексе условиях.

Было отмечено, что наряду с 13 десятиэтажными зданиями, в данном комплексе, фундамент которого был заложен в сентябре прошлого года, построены школа, детский сад, поликлиника, гимнастический, тренажерный залы и зал для борьбы, шахматный центр, маркет, объекты общественного питания. На территории также созданы парк отдыха, детская развлекательная площадка, а также 3 спортивные площадки. Словом, здесь создана необходимая инфраструктура для решения социальных вопросов жителей.

В ходе ознакомления с построенным на территории комплекса зданием школы было отмечено, что учебное заведение рассчитано на 780 ученических мест. В здании, оснащенном всем необходимым оборудованием, созданы прекрасные условия для обучения школьников.

Меры, принимаемые под руководством Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, приносят большую пользу и нашим соотечественникам, изгнанным из родных очагов. В созданных до сих пор таких городках построены современные школы с целью обеспечения нормальных условий для образования детей вынужденных переселенцев. Все это служит высокому уровню образования в стране, укрепляет материально-техническую базу данной сферы.

На территории жилого комплекса "Гобу Парк-2" будет функционировать и детский сад. В ходе ознакомления с детским садом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что это дошкольное учреждение на 220 мест также оснащено необходимым инвентарем. Здесь имеются все возможности для обучения и воспитания малышей.

На примере этого детского сада можно видеть, что на государственном уровне реализуются очень важные проекты для того, чтобы малыши, являющиеся нашим будущим, росли здоровыми и грамотными. Важное значение в создании в нашей стране современных детских садов и яслей имеют также проекты, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева.

Затем состоялось ознакомление с макетами жилых комплексов. Было отмечено, что жилой комплекс "Гобу Парк-2", фундамент которого был заложен в сентябре прошлого года, является 106-м поселком, возведенным для вынужденных переселенцев. Новый поселок, заказчиком которого является "Паша Холдинг", а подрядчиком – ЖСК "Кристалл Абшерон", построен рядом с жилым комплексом "Гобу Парк-1", сданным в эксплуатацию в Локбатане в минувшем году. В настоящее время высокими темпами продолжаются строительные работы и в жилом комплексе "Гобу Парк-3". Строительство данных жилых комплексов осуществляется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах в жилом комплексе "Гобу Парк-2". Было отмечено, что в комплексе имеются 1300 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Все квартиры оснащены необходимым инвентарем.

Затем глава государства и Первая леди побывали в квартире вынужденной переселенки из Ходжалинского района, вдовы шехида Фариды Джаббаровой. Было отмечено, что четырехкомнатная квартира полностью оснащена мебелью.

Далее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с членами семьи Фариды Джаббаровой.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня в вашей жизни знаменательный день. Вы переезжаете в новую квартиру. Поздравляю вас и других наших братьев и сестер по этому случаю. Ввод в строй этих двух жилых комплексов – прекрасное, знаменательное событие. 1300 семей переселенцев будут жить здесь в самых современных условиях. Здесь построены прекрасные здания, создана инфраструктура, полностью организовано оснащение – газ, вода, свет, отопление, прекрасный двор. Поэтому ввод в строй этого комплекса, конечно, является событием в масштабах страны.

Жилой комплекс "Гобу-1" был введен в строй в прошлом году, и мы принимали участие в открытии. Там уже живут более 1000, а здесь – 1300 семей, в жилом комплексе "Гобу-3" также будут жить 1300 семей. Таким образом, около 4000 семей обеспечены прекрасными условиями. Созданы все необходимые условия для жизни – школы, детские сады, торговый центр, медицинский пункт. В поселок проложены прекрасные дороги, поэтому не будет и проблем с транспортом. Это еще раз демонстрирует, что Азербайджанское государство предпринимает очень важные шаги для решения проблем граждан, живущих в тяжелых условиях. Как вам известно, сотни тысяч семей переселенцев обеспечены домами, возведено более сотни городков. В 2007 году завершился процесс ликвидации палаточных городков, и в настоящее время созданы прекрасные условия для жизни переселенцев. Вместе с тем есть соотечественники, которые все еще живут в тяжелых условиях – общежитиях, школах, неприспособленных зданиях, их проблемы также будут решены. Ежегодно в Азербайджане будут обеспечиваться домами, как минимум, 6 тысяч семей переселенцев. В среднем каждая семья состоит из 5 человек, таким образом, ежегодно мы строим и сдаем новые дома и квартиры для 30 тысяч человек. То есть, это, по сути, целый город. Сейчас в поселке Гобу создан новый город. Имеется вся инфраструктура. Неслучайно, международные организации, в том числе ООН, очень высоко оценивают уровень внимания и заботы о вынужденных переселенцах в Азербайджане, политика, проводимая в этой области в Азербайджане, преподносится как пример для многих стран. В то же время, как вам известно, в этом году объем пособия, предоставляемого государством вынужденным переселенцам, увеличился на 50 процентов. Эта сумма выплачивается всем переселенцам, независимо от того обеспечены они работой или нет. Это тоже результат нашей социальной политики. Мы и дальше будем последовательно проводить эту политику, решать жилищные проблемы наших соотечественников, все еще проживающих в тяжелом положении.

Однако, конечно, основной вопрос заключается в возведении новых зданий, сел, городов после освобождения земель, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией. Мы сделаем и это, так же, как возвели прекрасный городок в находившимся в свое время под оккупацией поселке Шихарх, расположенном на административной территории Нагорно-Карабахской автономной области. Там тоже обустроились более 1000 семей. На землях, освобожденных в результате апрельских боев, возведен новый поселок – Джоджуг Марджанлы, являющийся сегодня олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа. Обеспеченные жильем наши соотечественники, многие из которых долгие годы жили в городке для переселенцев в Билясуваре, охотно возвратились на родные земли. Сегодня жизнь там кипит, возделываются земли, проводится работа по благоустройству, создаются рабочие места.

Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Наша территориальная целостность признается всем миром, и мы последовательно проводим свою политику в этом направлении. Ни о каком компромиссе, связанном с нашей территориальной целостностью, не может быть и речи. Это не является и не будет темой переговоров. Мы должны стать и становимся еще сильнее. Наша экономическая мощь растет, в то же время несгибаемая воля наших граждан, решимость наших соотечественников, изгнанных из родных очагов, приближают день освобождения наших земель.

Это замечательное место жительства создал частный сектор. Это тоже новшество, ведь до сегодняшнего дня более 100 городков мы построили по линии Государственного нефтяного фонда. Я призвал крупные компании в Азербайджане к социальной ответственности. Сказал, что состоятельные предприниматели должны протянуть руку тем, кто живет в тяжелых условиях, и рад, что частные структуры положительно отреагировали на мой призыв. Жилые комплексы "Гобу-1", "Гобу-2" и строящийся сегодня "Гобу-3" на 100 процентов возведены за счет частного сектора. Пользуясь случаем, хочу сказать всем азербайджанским компаниям, - тем, у которых есть большие возможности, и тем, которые не имеют особо больших возможностей, - что они должны проявлять солидарность, нести социальную ответственность. В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности. Посмотрите, какие прекрасные результаты сегодня дает борьба с бедностью. Это отмечают все ведущие международные финансовые структуры. Бедность в Азербайджане находится на уровне 5 процентов, но и этого не должно быть. Однако мы знаем, что в некоторых развитых странах уровень бедности составляет 10-15 процентов. То есть, это – цифра, озвученная, как говорится, просто для сравнения.

Поэтому частный сектор должен быть более ответственным. Государство столько помогает, предоставляет кредиты, создает условия, реализует инфраструктурные проекты. Поэтому частный сектор должен включиться в эту работу и обратиться в Государственный комитет по беженцам: хочу предоставить беженцам одну, пять, сто квартир. Так должно быть. Уверен, что после этих моих слов обращений в Государственный комитет по беженцам станет больше. Еще раз поздравляю вас.

Брат Фариды Джаббаровой Эльхан Гасымов: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили до сих пор?

Эльхан Гасымов: В поселке Локбатан.

Президент Ильхам Алиев: Снимали квартиру?

Эльхан Гасымов: Нет, жили во временно предоставленных финских домах.

Президент Ильхам Алиев: Когда были построены эти дома – может быть, 50-60 лет назад. Сейчас их снесли?

Ровшан Рзаев: Да, все, кто жил в домах из камыша, были переселены в "Гобу Парк-1". Я докладывал. Было поручение Мехрибан ханым, все, кто жили в самых тяжелых условиях, подвалах, а также домах из камыша, до последнего человека, были переселены, в настоящее время они живут в "Гобу Парк-1".

Президент Ильхам Алиев: Мне давно известно об этой проблеме, так как впервые я избирался депутатом от Гарадагского района. Еще в то время по моей инициативе был возведен поселок "Умид". В то время я был депутатом. Мы построили в поселке "Умид" около 300 квартир. На последующем этапе строительство расширилось.

Ровшан Рзаев: Сейчас там 500 квартир.

Президент Ильхам Алиев: В то же время по моей инициативе в поселке Локбатан было построено пятиэтажное здание, на открытии которого присутствовал и великий лидер Гейдар Алиев. В то время это было новшеством, потому что государство не имело особо крупных средств. Поэтому тогда я проявил инициативу, были те, кто подключился к этой инициативе, и мы предприняли эти шаги. Помню, те дома из камыша всегда вызывали беспокойство, так как они были построены временно и абсолютно не годились для проживания.

Ровшан Рзаев: Я побывал там по поручению Мехрибан ханым и представил все фотоснимки. В настоящее время они живут в "Гобу Парк-1". Все семьи всегда выражают признательность.

Фарида Джаббарова: Добро пожаловать, господин Президент. Вы знаете, что все семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны, вынужденные переселенцы, все граждане Азербайджана, очень любят Вас, высоко оценивают Вашу деятельность. Я даже во сне не могла себе представить, что встречусь с Вами, Мехрибан ханым, и мы будем сидеть за одним столом. Сегодня для меня двойной праздник, нам предоставлена квартира и мы сидим за чайным столом с Вами – нашим Верховным главнокомандующим. Мы очень благодарны Вам.

Вы – наша гордость. Ваша смелость бесспорна. Мы гордимся Вами за недавнее смелое высказывание о Нагорном Карабахе на международном мероприятии. Мы гордимся тем, что за нами стоит такой достойный сын Родины, наш брат, как Вы.

От имени всех беженцев, вынужденных переселенцев, семей шехидов выражаем Вам большую признательность. Вы уделяете постоянное внимание семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны. Этого никто не может отрицать. Для того, чтобы отрицать это, не ощущать эту красоту, это внимание, надо быть глухим, слепым.

Что касается меня, то мы родом из Лачина. За девять месяцев до трагедии переехали в Ходжалы. Мой муж был образованным человеком, в то время говорили, что Ходжалы хорошеет, и он уехал туда в поисках работы. Спустя месяц он сказал, что ему неудобно перед ходжалинцами искать здесь какую-то должность, и решил стать военным. В тот же день записался в ходжалинский батальон самообороны и сражался до последней капли крови. Нашим детям – Ниджату было девять месяцев, а Фуаду – два года. Муж сказал: "Фарида, тебя выведут мои родственники. Если останусь в тылу, не смогу смотреть в глаза своим боевым товарищам, какой я после этого мужчина".

Он отдал жизнь за Родину, даже могилы нет. Дети выросли достойными отца, получили образование, отслужили, вернулись в звании сержанта. Обоим дала образование, Фуад по специальности учитель музыки, Ниджат окончил университет. Во время апрельских боев я в 4 часа ночи узнала, что мои сыновья находятся в одной и той же зоне боевых действий. Они договорились, ничего не сказав мне. Фуад говорил: "Ниджат, ты холост, не ходи, позаботься о матери, моей семье". Ниджат же ответил: "Нет, Фуад, ты позаботься о матери и семье, а я пойду". Я горжусь тем, что смогла вырастить их достойными своего отца. Не только мои дети, но и, хвала Аллаху, все дети шехидов – достойные патриоты. Иншаллах, наши земли будут возвращены мирным путем, но если этого не произойдет, то каждый из них готов по Вашему приказу освободить родные земли.

Я очень рада. Такую радость я, может быть, не испытывала 27 лет. Возможно, я до сих пор не радовалась до слез. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Вы вырастили замечательных детей, они в любой момент готовы сражаться за Родину. Абсолютное большинство азербайджанской молодежи воспитывается в духе патриотизма, они привязаны к Родине и готовы сделать для нее все возможное.

Что же касается социальной защиты семей шехидов, то этот вопрос постоянно находится в центре внимания. Для семей шехидов организовано социальное обеспечение, им предоставляются квартиры. Тысячи семей шехидов обеспечены государством квартирами. Нашим соотечественникам, утратившим физические возможности в боях за Карабах, в этом году предоставлено 600, а в последние годы – тысячи автомобилей. Могу сказать, что забота, проявляемая государством о людях этой категории в Азербайджане, действительно является примером. Потому что сегодня и мы, и вы отслеживаем происходящие в мире процессы и видим, что различные страны переживают кризис беженцев, в том числе в Европе, и в каком состоянии живут эти беженцы. Многие из них тонут в море, а многие словно содержатся в специальной клетке. К ним проявляется бесчеловечное отношение, их унижают, многие живут в совершенно непригодных местах. Мы видим это по телевидению. В 2003 году я заявил, что в случае избрания президентом, в первую очередь, ликвидирую палаточные городки, так как эта картина была совершенно нам не к лицу. Правда, до того времени у нас не было материальных возможностей для этого. Поэтому в 2007 году мы ликвидировали их, не осталось ни одного. После этого перешли к общежитиям, школам, решению проблем наших соотечественников, проживающих в неприспособленных зданиях. Сейчас ежегодно с этой целью только на строительство выделяются сотни миллионов манатов. Работа в этом направлении будет продолжаться и впредь. Все мы уверены в том, что Азербайджанская Республика восстановит свою территориальную целостность. Наша мощь растет, наше население увеличивается. В этом году родился 10-миллионный гражданин. Пройдут годы, и наше население увеличится еще больше, мы станем еще сильнее и добьемся поставленной цели.

В обществе существует единый подход в отношении нагорно-карабахского конфликта. Со всех трибун я с аргументами, на основе исторических фактов, реалий, международного права отстаиваю наше правое дело, возражать против этих аргументов невозможно, так как я говорю правду, причем с таких трибун, чтобы слышал весь мир. Премьер-министр Армении говорил эти абсурдные слова перед несколькими людьми, собравшимися в Ханкенди. Я бы мог ответить ему на другом международном мероприятии. Но аудитория того мероприятия составляла бы, допустим, 1000, 2000 человек. Но я сказал это в таком месте, чтобы услышали все, – в прямом эфире, в России, на панельном заседании престижного клуба "Валдай", и это услышал весь мир. То есть, должен вам сказать, что если дела строятся выдержанно, с умом, то и удары бывают точными. Был нанесен такой удар, от которого они вряд ли оправятся, потому что контраргумента нет, а ложь ни к чему не приведет. Раньше, когда не было информации о конфликте, конечно, они распространяли всю ложь. В каждой стране у них были диаспорские организации, а у нас ничего не было. Поэтому они приводили искаженные факты, связанные с конфликтом, и зачастую добивались того, что им верили. Сегодня мы живем в век информации, интернета. Есть правда, и я довел ее. Каждый знает, что и равнинный, и нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, признанная международным правом азербайджанская земля, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Вот и все.

Фарида Джаббарова: Хочу также отметить, что Ваша единовременная помощь семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов, можно сказать, стала поддержкой многим холостым детям шехидов. Иншаллах, в скором времени я хочу сыграть свадьбу Ниджату. Желаю, чтобы Вы присутствовали на свадьбе Ниджата и дали свое благословение.

Президент Ильхам Алиев: Заранее поздравляю. Желаю счастья.

Первая леди Мехрибан Алиева: Вы уже знаете, когда она состоится?

Президент Ильхам Алиев: Дата известна?

Фарида Джаббарова: Да, мы сообщим.

Президент Ильхам Алиев: Сообщите Мехрибан ханым, с удовольствием приедем.

Первая леди Мехрибан Алиева: С радостью приеду и поучаствую.

Президент Ильхам Алиев: Вам известно, что Мехрибан ханым также серьезно занимается этим вопросом. Ее первое мероприятие в период новой деятельности было посвящено именно проблемам вынужденных переселенцев. Она постоянно держит в поле зрения данный вопрос и внесла большой вклад в создание этих городков.

Фарида Джаббарова: Да, мы знаем об этом. Мехрибан ханым и в прошлый раз приезжала сюда. Ее встретили с огромной любовью. Большое спасибо, работу, проделанную Мехрибан ханым, трудно переоценить. Мы благодарны вам обоим, да хранит вас Аллах. Желаем всегда видеть вас вместе, чтобы вы возглавляли нашу страну и чтобы наш народ всегда гордился вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Эльхан Гасымов: Большое спасибо за то, что Вы стали первым гостем в нашем новом доме. Ваши слова воодушевляют нас. Под Вашим руководством мы освободим Карабах. Несмотря на проблемы со здоровьем, готов к любому Вашему приказу. Спасибо.

Внук Фариды Джаббаровой: Дорогой Президент, я Вас уважаю и Вас люблю.

Фарида Джаббарова: Идет в первый класс, учится на русском языке.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. Спасибо.

Затем была сделана фотография на память.

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