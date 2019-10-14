Депутат: Азербайджан — край толерантности на стыке Востока и Запада, где проводятся международные мероприятия

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, находящийся на стыке Востока и Запада, является местом толерантности, где проводятся международные мероприятия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов на Бакинская международная медиа конференция на тему «Тренды развития медиа в период глобализации: Риски и возможности».

Он отметил, что в последнее время с расширением возможностей социальных медиа-ресурсов растет и свобода медиа.

"И негативные случаи не должны оставаться без внимания. Это зависит от углубления взаимного сотрудничества. Злоупотребление такими фундаментальными ценностями как свобода слова и печати требует от нас совместного пресечения подобных случаев", - сказал он.

Амашов подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с двойными стандартами.

"Мы становимся очевидцами необъективности, предвзятости в мире. Верим, что эта конференция зарекомендует себя, как платформа протеста против таких вещей. Уверен, что наше собрание продолжится в таком формате, сплотит ведущих представителей медиа. Также уверен, что эта конференция утвердиться, как платформа, посылающая месседж всему миру", - сказал Афлатун Амашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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