Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)

20 октября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник госпиталя МВД им. Арифа Гейдарова Исби Бабаханов сообщил, что после всестороннего обследования Али Керимли был выписан домой, сообщили Trend в МВД республики.

По словам Исби Бабаханова, 19 октября Али Керимли был доставлен в госпиталь для медицинского обследования. «На левой стороне лба были зафиксированы легкие порезы кожи. Мы провели компьютерную томографию головного мозга, торакальную и абдоминальную компьютерную томографии, рентгенографическое обследование и ультразвуковое обследование брюшной полости. В ходе осмотра не было выявлено никаких патологий. Керимли были представлены результаты обследований, и он был выписан домой», - отметил он.

Касаясь заявлений Керимли, что он был доставлен в госпиталь на носилках, Бабаханов отметил, что пациент самостоятельно передвигался и без посторонней помощи прошел все обследования.

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  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
  • Начальник госпиталя МВД: В ходе осмотра у Али Керимли не было выявлено никаких патологий (ВИДЕО) (ФОТО)
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