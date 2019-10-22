Президент Ильхам Алиев: Выведенный из тени бизнес, конечно, поправит и наши экономические показатели

22 октября 2019 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Считаю, что выведенный из тени бизнес, конечно, поправит и наши экономические показатели. Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность — заместителя премьер-министра.

По его словам, в других странах Южного Кавказа демографического роста нет. "Поэтому в этих странах нет и проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я неоднократно говорил, что наш экономический рост должен опережать демографический рост. Для достижения этого нам необходимо выявлять новые источники роста. Один из них – борьба с теневой экономикой. К сожалению, пока теневая экономика охватывает часть нашей экономики. Правда, эта проблема есть во всех постсоветских странах, и они стараются вести борьбу с ней. В Азербайджане борьба с теневой экономикой проводится в более организованной форме. Считаю, что выведенный из тени бизнес, конечно, поправит и наши экономические показатели. То есть, показатели будут отражать реальность. В то же время деловые круги должны знать, что в стране действуют единые законы, единые правила. Серьезная борьба должна проводиться с монополизмом. Порой государственные чиновники, которые одновременно оказывают помощь различным деловым кругам, ведут несправедливую конкуренцию. Борьба с монополизмом в Азербайджане должна носить организованный характер. Если мы добьемся этого, то, конечно, для деловых кругов будут созданы лучшие условия", - сказал глава государства.

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