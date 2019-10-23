Президент Ганы посетит Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения

23 октября 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо 24 октября 2019 года отправится в Азербайджан, чтобы принять участие в 18-ом саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку, сообщает в среду Trend.

Президент отправится в Азербайджан по итогам визита в Россию.

Президент покинул Гану 22 октября 2019 года, чтобы возглавить делегацию страны для участия в российско-африканском саммите, который пройдет в российском городе Сочи.

Президента сопровождали министр иностранных дел Ширли Айоркор Ботчвей, министр энергетики Джон Питер Амеву, а также представители министерства иностранных дел и другие должностные лица.

Президент покинет Россию 24 октября 2019 года для участия в 18-ом конференции Движения неприсоединения, который пройдет в столице Азербайджана – городе Баку.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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