МИД Боливии: В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения будут решены многие вопросы

26 октября 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Боливия верит в то, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения будут решены многие вопросы.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, проводимого в Баку, сказал министр иностранных дел Боливии Диего Пери Родригес, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что Боливия поддерживает председательство Азербайджана в Движении, и будет активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых Азербайджаном.

Глава МИД Боливии добавил, что саммит имеет историческое значение: «Одной из основных тем сессий является дальнейшее укрепление связей. Бандунгские принципы играют главную роль в сохранении суверенитета стран, поэтому укрепление этих принципов имеет очень важное значение».

Он также рассказал о президентских выборах, проведенных в его стране.

Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» участвовали главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвовали представители около 160 стран и международных организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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