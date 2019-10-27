Четкий месседж Президента Азербайджана по Карабаху поддержали все страны Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который прошел в Баку и ознаменовался принятием важнейших итоговых документов, является серьезным политическим событием для Азербайджана. Кроме того, саммит представляет важность для региона и мира на фоне происходящих конфликтов.

Такое мнение высказал Trend, известный узбекский политолог Шухрат Барлас.

По мнению узбекского политолога, избрание Азербайджана в качестве председателя данной авторитетной структуры является в первую очередь успехом государственной политики и национальной дипломатии.

«На Азербайджан возложена очень ответственная миссия и это, на мой взгляд, является показателем большого доверия и уважения к стране, которая зарекомендовала себя в качестве надежного стратегического партнера, лидирующего государства на Южном Кавказе, а также гаранта энергетической безопасности Европы. Азербайджан с момента обретения своей независимости проводит грамотную внутреннюю и внешнюю политику. Этот факт наглядно показывает успешно развивающаяся модель экономики, а также двустороннее и многосторонние сотрудничество Азербайджана со странами региона и мира. Уверен, что Азербайджан в последующие три года председательства в Движении неприсоединения, еще сильнее укрепит свой имидж в мировой политике и достигнет прогресса в решении важных вопросов международной повестки. Вместе с тем, очевидно, что Азербайджану предстоит приложить усилия в усовершенствовании деятельности данной организации, чтобы она была способна влиять на выполнение документов и резолюций ООН, которые все еще не получили практическую реализацию. В том числе это касается и нагорно-карабахской проблемы, решение которой является приоритетным вопросом для Азербайджана», - сказал Шухрат Барлас.

По мнению узбекского политолога, в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан может добиться прогресса в урегулировании многолетнего конфликта.

«Полагаю, что сам факт проведения Саммита такого уровня в Баку нанес серьезный удар по оккупационной политике Армении, потому что он привлек внимание всего мира к карабахскому вопросу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и ясно заявил в рамках своего выступления о том, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, и что Азербайджан выступает за решение этой проблемы мирным путем в рамках нерушимости своих границ и территориальной целостности. Безусловно, это был четкий и однозначный месседж главы государства, адресованный правительству Армении, и он был услышан и поддержан на уровне представителей свыше сотни стран мира», - резюмировал узбекский политолог.

Политолог добавил, что председательство Азербайджана в Тюркском Совете и в Движении неприсоединения послужит для создания мощного рычага воздействия для скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре. Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» участвовали главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвовали представители около 160 стран и международных организаций.По итогам Саммита были приняты Бакинский итоговый документ, Бакинская декларация, Декларация по Палестине и Документ благодарности и солидарности с правительством и народом Азербайджанской Республики.

(Автор: Матанат Насибова)

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