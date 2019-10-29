Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

29 октября 2019 16:16 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 13:53)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 октября принял делегацию, возглавляемую торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.

Отметив динамичное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, глава государства подчеркнул, что Великобритания является одним из главных партнеров Азербайджана в энергетической сфере. Президент Ильхам Алиев сказал, что для развития ненефтяного сектора также есть широкие возможности. Глава государства подчеркнул роль торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессы Эммы Николсон в расширении связей между нашими странами.

Отметив наличие отношений дружбы и партнерства между Азербайджаном и Великобританией, баронесса Эмма Николсон сказала, что прилагает все усилия для развития связей в экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах. Она подчеркнула, что в рамках визита в Азербайджан провела многочисленные встречи, побывала в Международном центре мугама, который произвел на нее большое впечатление.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о развитии сотрудничества между нашими странами в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования, возобновляемой энергии и других областях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял председателя ОАО "Азеркосмос" (ФОТО)
Политика 16:10
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Агдашском районе
Политика 15:18
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения Агдаша
Политика 15:05
Президент Ильхам Алиев наградил Гейдара Асадова орденом «Шохрат»
Политика 14:55
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)
Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов
Политика 09:58
Лента новостей
S&P присвоило новый рейтинг казахстанской "дочке" банка ВТБ
Бизнес 16:52
Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА Евронест в Киеве
Политика 16:47
В Узбекистане появится сеть французских супермаркетов Carrefour
Бизнес 16:44
Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
Политика 16:43
В Саатлинском районе за день будет посажено 50 тыс. деревьев
Общество 16:38
Азербайджанская община: Визит преподавателей Лилльского университета в Карабах - проявление неуважения к официальной позиции Франции
Политика 16:29
Ролик CinemaPlus к фильму "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вызвал большой интерес в соцсетях (ВИДЕО)
Интересное 16:26
26 лет без Зангилана… Воспоминания очевидца о тех страшных днях
Общество 16:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя ОАО "Азеркосмос" (ФОТО)
Политика 16:10