Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 октября принял делегацию, возглавляемую торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.

Отметив динамичное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, глава государства подчеркнул, что Великобритания является одним из главных партнеров Азербайджана в энергетической сфере. Президент Ильхам Алиев сказал, что для развития ненефтяного сектора также есть широкие возможности. Глава государства подчеркнул роль торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессы Эммы Николсон в расширении связей между нашими странами.

Отметив наличие отношений дружбы и партнерства между Азербайджаном и Великобританией, баронесса Эмма Николсон сказала, что прилагает все усилия для развития связей в экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах. Она подчеркнула, что в рамках визита в Азербайджан провела многочисленные встречи, побывала в Международном центре мугама, который произвел на нее большое впечатление.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о развитии сотрудничества между нашими странами в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования, возобновляемой энергии и других областях.

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