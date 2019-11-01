Али Гасанов: Радикальную оппозицию бойкотирует азербайджанский народ (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Как вам известно, структура, называющая себя Национальным советом, в которой собралась группа лиц радикального мышления, заявила о том, что передумала проводить незаконный митинг в центре Баку второго ноября.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в пятницу Trend.

В статусе Али Гасанова говорится: «Функционеры структуры, выступая друг за другом, озвучивают различные версии причины, почему они не проведут (на самом деле не смогут провести) митинг: «якобы азербайджанское правительство намеревалось прибегнуть к каким-то провокациям, или была вероятность того, что на митинг приведут неких сексуальных меньшинств, дескать, могут повториться Гянджинские события, умышленно выдвинуты группы радикальных исламистов» и пр. У анатолийских турок есть очень уместное выражение: «извинения хуже проступка».

Этот антинациональный Совет, призывающий к незаконным акциям, который унижает народ на международной арене, а внутри лицемерно обманывает граждан, выдумывая несоответствующие действительности «серьезные факты» в адрес Азербайджанского государства и представляющей его власти, теперь с таким же лицемерием пытается придумать причины, почему отменил митинг. Очень надеюсь, что кто-нибудь из функционеров Национального совета найдет смелость в себе и открыто признает настоящую причину, почему митинг не будет проведен, а именно, что радикальную оппозицию бойкотирует азербайджанский народ. Своевременное признание не унизит, а наоборот возвеличит человека, говорили наши мудрецы…».

Али Гасанов отметил, что события, происходящие вокруг второго ноября, вызывают вопрос: интересно, проведение в Азербайджане митинга или акции протеста, в частности, незаконные митинги, которые настойчиво хочет организовать радикальная оппозиция в целях нездорового ажиотажа, исходит из потребности общества, или это средство создания видимости политического существования организаторов, средство для их связей с внешними антиазербайджанскими силами и источник удовлетворения личных финансовых нужд?

«Обращаюсь к немногим гражданам Азербайджана, которых Национальный совет и руководители ПНФА, в которой представлена радикальная оппозиция, подставляют, обманывая нереальными обещаниями, чтобы реализовать свои личные амбиции: дорогие граждане, разве вам не ясно, что эти лица, которые руководят ПНФА и Национальным советом, толкают вас к трагедии, чтобы реализовать свои грязные амбиции? Разве вы не чувствуете, что эти люди, которые одной ногой стоят здесь, а другой - у дверей антиазербайджанских центров за рубежом, разбившие лагерь в посольствах иностранных государств, используют вас как средство ради «своих взаимовыгодных» союзов? Еще раз обращаясь к немногочисленным нашим гражданам, поддающимся на сладкие посулы этих антинациональных элементов, подпавших под влияние клеветнических групп за рубежом, в бреду иллюзий позволяющих себе говорить на языке диктата со своим государством, утративших чувство реальности ввиду неопытности и ограниченности кругозора, хочу сказать, дорогие друзья, все ваши проблемы – это наши проблемы, проблемы действующей власти, представляющей Азербайджанское государство», - добавил помощник Президента Азербайджана.

Он особо подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев денно и нощно, неустанно работает для повышения социально-экономического положения народа, постоянного роста его материального благосостояния, справедливого урегулирования карабахской проблемы, для развития, прогресса, модернизации, имиджа страны.

«В своих выступлениях он неоднократно призывал граждан быть активнее в общественно-политической, социально-культурной жизни страны. «Гражданская активность» красной линией проходит во всех выступлениях Президента. Азербайджанское государство и азербайджанская власть не делает никаких политических различий между гражданами. Мы не делим людей на проправительственных, прооппозиционных или независимых. Поэтому, давайте сообща, уважая наши законы, советуясь, беседуя, через диалог решать наши проблемы. Мы готовы выслушивать все социальные группы, отдельных граждан, сообща искать пути решения их проблем и решать их совместно.

Потерпевшая крах радикальная оппозиция использует простых людей, в особенности, молодежь, в качестве заслона для получения грантов из-за рубежа, продолжения своего существования. Эти митинги служат жалким меркантильным интересам радикальной оппозиции. Те, кто хочет изменений, новшеств, реформ, процветания, решения своих социальных проблем в этой стране, то для этого есть один единственный адрес – глава государства и его команда», - сказал Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана добавил: «Еще раз обращаюсь к кругам радикальной оппозиции, подстрекающих граждан Азербайджана к антигосударственной деятельности ради своих амбиций: «Чем раньше люди сойдут ложного пути, откажутся от незаконных действий, противостояния, дел, направленных против своего народа, своей страны и своего государства, намерений нарушить спокойствие, порядок и стабильность в обществе, тем будет лучше. Те, кто находится в руководстве и составе Национального совета, должны знать, что такими радикальными действиями они ничего не добьются в Азербайджане, и страну уже невозможно вернуть в начало 90-х годов прошлого столетия, тянуть граждан и молодежь нового поколения на ложный путь».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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