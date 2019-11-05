Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Огтая Гюльалыева (версия 2)

5 ноября 2019 17:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:14)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение правозащитника Огтая Гюльалыева.

Об этом сказала Trend супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

По ее словам, по поручению Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева будет заниматься решением вопросов, связанных с лечением Огтая Гюльалыева.

Фируза Гюльалыева сказала, что ей позвонили из Фонда Гейдара Алиева и поинтересовались состоянием ее супруга. Она отметила, что, учитывая обращение семьи, Фонд пригласил врачей из Турции для лечения Гюльалыева.

Отметим, что 29 октября около 17:20 водитель Кянан Абдуллаев, работавший таксистом, сбил управляемым им автомобилем "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе.

У получившего тяжелое повреждение правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. 30 октября Гюльалыеву была сделана операция в "City Hospital".

В настоящее время лечение Гюльалыева продолжается в Республиканской больнице нейрохирургии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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