Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Швеции

5 ноября 2019 23:16 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Швеции Анн Линде в рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС по случаю 10-летнего юбилея проекта, сообщили Trend .

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов из повестки дня двустороннего сотрудничества.

В ответ на запрос шведской стороны, Мамедъяров проинформировал о нынешнем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, а также решений и резолюций международных организаций, и важность возвращения в свои дома вынужденных переселенцев.

Стороны обсудили вопрос проведения двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной безопасности.

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