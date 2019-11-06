Вугар Рагимзаде: Нельзя не надсмехаться над "круглым столом" в штабе партии "Мусават"

БАКУ /Trend/ - Инициатива оппозиции по созданию нового формата единства является утопией, гнилой идеей реализация которой невозможна. Потому что, попытки оппозиции создать видимость единства путем образования в разные времена таких форматов как "демконгресс", "общественная палата", "национальный совет" каждый раз приводили к скандалу, взаимным обвинениям и в конце концов к еще большему расколу в оппозиции.

Об этом в среду сказал Trend член Политического совета правящей партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, деструктивные амбиции, самоуверенность, неприятие взаимных компромиссов являются причинами, которые еще в зародыше удушают идею прочного единства.

" Невозможно не надсмехаться над людьми, которые собрались вокруг "круглого стола" пятого ноября в штабе партии "Мусават". То, что экс-министр здравоохранения Али Инсанов сидел на самом почетном месте, на «мероприятии», где участвовали экс-глава Мусавата Иса Гамбар, нынешний глава Ариф Гаджылы, председатель ПНФА Али Керимли, можно назвать горькой иронией судьбы в прямом смысле этого слова. Али Инсанов - это человек, который некогда клеймил Ису Гамбара с различных трибун, на телеканалах такими обвинениями как «фашист», «нацист», «генетически больной». Тот факт, что Али Инсанов, в свое время превративший здравоохранительную систему в преступное логово, громивший и крушивший оппозицию, теперь превратился в "лицо" инициативы единства оппозиции, вновь изобличает абсолютную неискренность этого формата. Объединение коррупционера Али Инсанова с Исой Гамбаром, которого первый называл «фашистом», их совместные словопрения о «демократии» может быть только началом очередной неудачи и краха. То что, кичливые даже со своими «главари» радикальной оппозиции сидят рядом с Али Инсановым, который вовсю оскорблял их, осыпал площадной бранью, предал свою партию, идеологию, своего лидера, показывает их крайнюю беспринципность», - сказал Рагимзаде.

Сказав, что, видимо, материальные возможности Али Инсанова, его богатства, в свое время украденные у государства, стоят выше ценностей, которые взахлеб пропагандируют «лидеры» деструктивной оппозиции, Рагимзаде добавил, что если фактором, объединяющим оппозицию мог стать безидейный коррупционер Али Гасанов, то уровень и участь людей, собравшихся за «круглым столом» не стоит даже обсуждать.

"Теперь интересно, пойдет ли Али Керимли на уступки амбициозному Али Инсанову? Подчинится ли ему? В 2013 году союз Али Керимли и Рустама Ибрагимбейова породил Джамиля Гасанлы. Тогда что или кого явит на свет союз Али Керимли с Али Инсановым?», - задается вопросом Вугар Рагимзаде

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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