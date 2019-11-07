АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)

7 ноября 2019 06:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Сеуле начала работу XVII Генеральная ассамблея Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Четырехдневный саммит организован крупнейшим информационным агентством Кореи Yonhap.

В работе Генассамблеи, тема которой в этом году - новые вызовы для журналистики и вопросов доверия, принимает участие заместитель генерального директора Trend Эмин Алиев.

Азербайджан также представлен государственным информационным агентством Азертадж.

В работе форума принимают участие представители государственных и крупных информационных агентств более 35 стран, а также ряд руководителей международных организаций.

В рамках саммита проходит фотовыставка информационных агентств стран OANA. Фотоработы АМИ Trend также демонстрируются на экспозиции.

OANA создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. В настоящее время в организацию входят 44 агентства из 33 стран Азии и Тихоокеанского региона.

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  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
  • АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
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