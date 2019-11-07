Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников по случаю 70-летия "Нефтяных камней"

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на странице в Instagram по случаю 70-летия "Нефтяных камней", сообщает Trend.

В публикации говорится: «Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!».

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