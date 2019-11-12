Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)

12 ноября 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой организовал различные акции по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет, молодежь, проживающая в стране, а также в зарубежных странах, поздравила азербайджанский народ, укутавшись в трехцветный флаг Азербайджана. Молодые люди высказывали пожелание, чтобы флаг страны развевался в Шуше и на других оккупированных территориях.

В то же время, волонтеры диаспоры Азербайджана делились в социальных сетях постами по случаю Дня флага. Таким образом, волонтеры, живущие в стране и иностранных государствах, делились фотографиями и поздравлениями используя хэштеги #Azərbaycan #diaspora #vətənuzaqdadeyil #flag #9noyabr 1Addım1000AddımaYolAçır #AzFlag #Azerbaijan.

Одним из самых запоминающих мероприятий стала раздача Государственного флага волонтерами из диаспоры детям и иностранным гостям в центре Баку. В ходе мероприятия, которое вызвало большой интерес населения города и иностранных гостей, давались подробные пояснения о триколоре Азербайджана и Дне флага.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
  • Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
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