В Азербайджане определен прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос касательного размера прожиточного минимума в Азербайджане.
Как передает в среду Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум по стране на 2020 год определен в размере 190 манатов, для трудоспособного населения – 201 манат, для пенсионеров – 157 манатов, для детей – 170 манатов.
Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.
Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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