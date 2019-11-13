В Азербайджане определен прожиточный минимум

13 ноября 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос касательного размера прожиточного минимума в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум по стране на 2020 год определен в размере 190 манатов, для трудоспособного населения – 201 манат, для пенсионеров – 157 манатов, для детей – 170 манатов.

Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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