Новые факты об азербайджанских оппозиционерах, задержанных в Германии

БАКУ/Trend/ - Федеральная полиция Германии разоблачила банду, которая занималась перевозкой эмигрантов, в связи с этим в домах и офисах некоторых азербайджанцев проведены обыски, несколько человек арестованы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналист Яфез Экремоглу, комментируя задержание германскими правоохранительными органами бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Он сообщил, что после получения этой информации начал расследование и собрал несколько документальных фактов.

"Проведение обысков в домах и офисах санкционированы Кобленчской прокуратурой. В соответствующих документах указаны фамилии (имена не указаны) нескольких граждан Азербайджана, подозреваемых по уголовному делу, возбужденному в связи с торговлей людьми. Это Халилбейли, Гасан (фамилия), Джавадов и другие.

Согласно санкции, подозреваемый - гражданин Азербайджана Халилбейли, как минимум с 2015 года, на платной основе занимался перевозкой людей из Азербайджана в Германию по поддельным документам. По информации, на сегодняшний день количество перевезенных людей составляет 60 человек. Халилбейли за тысячу евро выдавал им поддельные документы политического эмигранта. Якобы, эти лица преследовались в Азербайджане из-за своих политических взглядов.

Халилбейли, выдавая себя за авторитетного человека, инструктировал их - как себя вести в качестве политического эмигранта. Кроме этого, он забирал у своих жертв их настоящие документы.

Халилбейли, получал документы о том, якобы, в Азербайджане преследовались из-за политических взглядов подозреваемые Гасана (это фамилия – возможно это Ильхам Гасан) и Джавадов. На сегодняшний день он провернул как минимум 50 подобных дел, в результате чего получил денежные средства в размере 300 тысяч евро. Подозреваемый Гасан как минимум семь раз отправлял Халилбейли поддельные документы. Причиной обыска в домах и офисах многих азербайджанцев стала указанная информация, собранная за период проведения следствия», - сказал Экремоглу.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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