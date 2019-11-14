Стало известно, когда пройдет саммит "Восточного партнерства"

Саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" запланирован на июнь 2020 года в Брюсселе. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Беларусь, об этом заявил в четверг на слушаниях в Европарламенте кандидат в еврокомиссары по вопросам расширения Оливер Варгели.

"Я хочу усиления "Восточного партнерства" в соответствии с проходящими консультациями по его будущему. Я буду работать над предложениями по долгосрочным политическим целям "Восточного партнерства", чтобы Еврокомиссия могла своевременно их представить перед саммитом "Восточного партнерства" в Брюсселе в июне 2020 года", - сказал Варгели.

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