Президент Ильхам Алиев: Наше развитие и впредь будет успешным

БАКУ /Trend/ - Единство народа и власти является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана, кроме того нашу силу преумножают межрелигиозные отношения.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"Наши экономические показатели весьма позитивны. С 2003 года по настоящее время экономика страны увеличилась в 3,2 раза, грамотность близка к 100 процентам, бедность за последние 16 лет сократилась примерно с 50 до 5 процентов. Азербайджан придает большое значение технологическому развитию и сегодня является членом немногочисленного космического клуба, у нас три спутника. Реализуются важные транспортные проекты. Они являются не просто транспортными проектами, а проектами сотрудничества, так как транспорт – это такая сфера, когда соседние и другие страны региона зависят друг от друга. Как страна, не имеющая выхода к открытым морям, Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров – через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг", - сказал глава государства.

По его словам, все эти достижения позволяют говорить о том, что наше развитие и впредь будет успешным, наш завтрашний день будет светлым, и основным условием успешного будущего является внутренняя стабильность.

"А гарант стабильности – азербайджанский народ, его мнение, поддержка, которую он нам оказывает. Единство народа и власти является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана, кроме того нашу силу преумножают межрелигиозные отношения.

Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата. Считаю, что одно из основных направлений заключается в недопущении религиозной дискриминации, использования религии в политических целях, придания конфликтам религиозной окраски, разрушения в ходе конфликтов историко-религиозных памятников, ведении совместной борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом и пропаганде традиционных ценностей. Считаю, что отмеченные мною вопросы отражают политику Азербайджана в данном направлении. Уверен, что итоги Саммита станут очередным шагом в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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