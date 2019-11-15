Президент Ильхам Алиев: Единственный путь урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Единственный путь урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"Говоря о межрелигиозном диалоге, конечно, мы не должны довольствоваться лишь констатацией позитивных моментов. Мы также должны строго осудить попытки увязать конфликты с религиозным фактором. Одним из таких примеров является продолжающийся уже много лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Должен отметить, что Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской землей. Азербайджанский народ веками жил и творил на этой земле, на старых картах, в том числе картах, напечатанных царской Россией в начале ХХ столетия, все топонимы на территории, относящейся к Нагорному Карабаху, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство являлось азербайджанским ханством. Просто в начале XIX века армяне были переселены в Нагорный Карабах, и в ХХ столетии национальный состав там был в значительной степени деформирован. Должен также подчеркнуть, что если говорить о картах, начерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство приняло в то время решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это – очень важный момент, так как армянские историки, являющиеся мастерами в искажении истории, утверждают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В то время как все обстояло иначе, и исторические документы подтверждают это, было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. То есть это одновременно отражает исторические и политические моменты", - сказал глава государства.

Президент отметил, что,однако, накануне распада советского союза националистические силы, поднявшие голову в Нагорном Карабахе и Армении, развязали агрессию против Азербайджана, в результате военной агрессии 20 процентов наших земель, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, оказались под оккупацией.

"На этих территориях был совершен геноцид против азербайджанского народа, армяне разрушили все наши исторические памятники, могилы, в том числе мечети. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, которые содержат совершенно очевидные положения о выводе армянских вооруженных сил с наших земель, однако Армения игнорирует эти резолюции. Аналогичные постановления и резолюции приняли и другие международные организации – Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Единственный путь урегулирования конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана.

В результате этого страшного гуманитарного бедствия один миллион азербайджанцев из Нагорного Карабаха, Армении и прилегающих к Карабаху районов стали беженцами и переселенцами. В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов. То есть, представьте себе, насколько страшным бедствием это было. Несмотря на это, Азербайджан успешно развивается, наша страна снискала большой авторитет на международной арене. Итоговая декларация состоявшегося в минувшем месяце в Баку Саммита Движения неприсоединения также отражает справедливость, должен отметить, что Азербайджан взял на себя председательство в этой крупной организации. Отныне в течение трех лет Азербайджан единогласным решением 120 стран будет председательствовать в Движении неприсоединения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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