Посол Израиля: Я покидаю Баку как посол доброй воли Азербайджана в Израиле (Интервью)

Эксклюзивное интервью Trend с послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом, который завершает свою дипломатическую миссию в стране

Энергетическая составляющая сотрудничества

Израиль заинтересован в участии азербайджанских компаний в разведке газа в стране, сказал Дан Став.

Он напомнил, что Caspian Drilling Company (CDC), 92,44 процента доли которой принадлежит азербайджанской Госкомпании SOCAR, участвовала в разведке газа в Израиле.

«К сожалению, эта не была успешной. Вы знаете, что разведка газа зависит от удачи. Мы хотим, чтобы азербайджанские компании продолжали участвовать в разведке газа в Израиле. Азербайджан может многое предложить, а мы - многому научиться на вашем опыте», - сказал посол.

Став добавил, что Израиль также хотел бы изучить опыт государственного нефтяного фонда Азербайджана SOFAZ.

«Вы создали очень эффективный механизм. Даже в трудные экономические времена в 2015–2016 годах, правительство использовало все накопленные средства очень умело и очень мудро. Концепция накопления денег для будущих поколений очень приветствуется, и мы можем перенять ваш опыт в этой сфере», - отметил посол Израиля.

Дан Став добавил, что поставки нефти из Азербайджана в Израиль идут безо всяких препятствий, и Азербайджан является надежным поставщиком.

«Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан позволяет нам получать нефть из Азербайджана с 2006 года. Процент поставок каждый год меняется, потому что импорт осуществляется на основе сделок с израильскими частными компаниями, которые покупают ее для нефтеперерабатывающих заводов. Но в целом это составляет от 25 до 33 процентов нашего потребления, что очень важно», - сказал посол Израиля.

Он отметил, что Азербайджан также очень заинтересован в развитии более чистой энергетики, то есть ветровой, солнечной и тепловой энергии, и израильские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере.

«В Израиле есть как минимум интересные технологии в области солнечной и ветровой энергетики. Израильские компании проявили интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики. Остается решить вопрос с тарифом. Я думаю, что если это будет коммерчески выгодно, израильские компании будут очень рады работать здесь», - отметил Дэн Став.

Отношения в сфере туризма

Ожидается, что в этом году число израильских туристов, посетивших Азербайджан, достигнет 45 тысяч человек, сказал Дан Став.

Он отметил, что существует постоянный туристический поток из Израиля в Азербайджан, поскольку в Израиле живут азербайджанские евреи, которые приезжают в Азербайджан в качестве туристов.

«Когда я приехал в Азербайджан четыре года назад, число израильских туристов, посещающих Азербайджан, составляло 10 тысяч человек, включая частные визиты и деловые поездки. В этом году, скорее всего, этот показатель достигнет 45 тысяч человек, что действительно составляет огромный прирост. Это основано на хорошей работе «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), а также израильской авиакомпании «Israir», которая очень активно продвигает Баку как интересное туристическое направление на выходные, учитывая, что от Израиля до Азербайджана всего три часа лёта», - сказал он.

В то же время, по его словам, увеличилось количество еженедельных рейсов из Азербайджана в Израиль.

«Я думаю, что Израиль стал очень интересным направлением для азербайджанских туристов, не только для частного и оздоровительного туризма, но и для тех, кто хочет увидеть интересную страну», - сказал посол Израиля.

Посол также высоко оценил роль визовой системы ASAN Visa в развитии отношений между Израилем и Азербайджаном в сфере туризма.

«ASAN Visa - это замечательная система, она работает бесперебойно, надежна, и если у нас возникают проблемы, мы знаем кому об этом сообщить. Так что сотрудничество находится на высоком уровне. Со своей стороны у Израиля здесь есть консульский отдел. Наша работа заключается в предоставлении наилучшего сервиса для тех, кто заинтересован в посещении Израиля. Мы стараемся сократить время ожидания визы, ускорить этот процесс. Помимо этого, визовый сбор во вполне разумным размерах. Израиль - интересная маленькая страна с очень хорошо развитой инфраструктурой. В ней вы можете перемещаться достаточно легко. У нас также очень сплоченная азербайджанская община в Израиле», - сказал Дан Став.

Далее посол добавил, что израильские туристы, посещающие Азербайджан, дают очень положительные отзывы о стране.

«Если следить за публикациями в Facebook, можно отметить, что 99 процентов очень довольны в связи с пребыванием в Азербайджане, они довольны не только низкими ценами, хорошими отелями, очаровательным Баку, но также и очень теплым отношением людей», - добавил он.

Перспективные сферы сотрудничества

Израильские компании заинтересованы в сотрудничестве со сферой сельского хозяйства Азербайджана, сказал посол.

«Между двумя странами расширяется торговля в аграрной сфере, но я думаю, что потенциал сотрудничества намного выше. Все больше израильских компаний хотят работать в этой сфере экономики Азербайджана. У вас большой потенциал в сельском хозяйстве. У вас плодородная земля, качественная вода и трудолюбивые люди. Мы также можем совместно работать над повышением уровня профессионализма агрономов», - сказал посол.

Говоря об общем состоянии товарооборота между Азербайджаном и Израилем, Дан Став отметил необходимость повышения его уровня.

«Пока уровень товарооборота между странами, по нашим данным, около 160 миллионов долларов в год в обоих направлениях, в основном из Израиля. Я считаю, что в Азербайджане есть много хороших, качественных продуктов, которые можно продавать в Израиле. Сегодняшний мир - это маленькая, но глобальная деревня. Если вы там не представлены, кто-то другой будет предлагать свои товары. Если у вас есть что-то лучшее или более дешевое, либо более интересное, все это купят у вас. Несмотря на интернет, очень сложно отказаться от физического присутствия. Это весьма важно для улучшения торговли между двумя странами», - сказал посол Израиля.

Что касается инвестиций, он отметил, что азербайджанские инвестиции в Израиле минимальны, и выразил надежду что эта ситуация изменится.

«Азербайджан считается «terra incognita» (неизведанная страна) для многих израильских предприятий. Политическая стабильность, реформы в таможенной и налоговой сферах - все это делает Азербайджан гораздо более привлекательным для бизнеса», - резюмировал Дан Став.

Роль Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АЗИЗ)

По словам посла, Международная ассоциация Азербайджан-Израиль (АЗИЗ) играет очень важную роль в развитии двусторонних отношений.

«Еврейская община в Азербайджане живет здесь в мире, как неотъемлемая часть общества. Я думаю, что те, кто мигрировал в Израиль, сделали это, потому что хотели жить со своими братьями-евреями, а не потому, что страдали от преследований, как в других странах. В Израиле также есть азербайджанская община. Эти два сообщества служат живым мостом между нашими странами. У нас есть очень важная ассоциация дружбы АЗИЗ. Она неустанно работает для популяризации Азербайджана, его культуры, наследия. Многие журналисты, профессионалы приезжают из Израиля по приглашению АЗИЗ для знакомства с Азербайджаном. Я думаю, что АЗИЗ играет важную роль в продвижении Азербайджана в Израиле. Я очень часто встречаюсь с руководителями АЗИЗ в Азербайджане и Израиле, Вахидом Байрамовым и Львом Спиваком. Я очень благодарен за то, что они делают. Обе страны признают их вклад. Контакты между людьми являются основным элементом отношений. Поэтому я очень благодарен за то, что они делают», - сказал он.

Позиция Израиля по нагорно-карабахскому конфликту

«Последствия конфликта, если он будет продолжаться, могут выйти за пределы региона. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. Мы за мирное разрешение конфликта. Мы также поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Азербайджан и Армения должны найти решение, которое будет для них приемлемым. Человеческие потери, оскудение ресурсов – это трагедия. Я знаю, что такое Нагорный Карабах для Азербайджана, я знаю, что такое Шуша для Азербайджана », - сказал посол Израиля.

Он выразил надежду, что мирное урегулирование конфликта позволит азербайджанцам вернуться на свои земли.

Основные моменты израильско-азербайджанских отношений за последние четыре года

«Во-первых, я действительно сожалею о том, что должен завершить свою дипломатическую миссию в Азербайджане примерно через неделю. Я провел здесь замечательные четыре года и три месяца. Я думаю, что это один из самых интересных постов, который может пожелать израильский посол. Очень трудно сказать, чего я достиг за время своего пребывания в должности, потому что все, чего я достиг, основано на работе всех моих предшественников, и то, чего я, возможно, достиг, станет платформой для моих преемников, на которой можно будет развивать и укреплять двусторонние отношения между нашими странами», - сказал посол.

Став сказал, что одним из важных событий за этот период был первый визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан после 19-летнего перерыва.

«Этот визит был знаменательным благодаря подписанию четырех соглашений, наиболее важным из которых было создание совместной межправительственной комиссии», - сказал посол.

Далее, он отметил, что другой важной вехой сотрудничества является оборонная сфера.

В этой связи, он упомянул визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Израиль в 2017 году и визит тогдашнего министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Азербайджан в 2018 году.

Став отметил, что он покидает Азербайджан как посол доброй воли Азербайджана в Израиле.

«До назначения послом в Азербайджане я в течение 17 лет работал в Южной Азии, включая Индию и Непал. Хотя Азербайджан находиться ближе к Израилю, я ничего не знал про эту страну. Азербайджан - прекрасная современна страна, но здесь совершенно другая среда, поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться. Здесь очень колоритное общество. Баку - один из самых уютных городов, здесь безопасно, красиво и чисто. Очень жаль, что я покидаю эту страну. Я покидаю Баку как посол доброй воли Азербайджана в Израиле. Азербайджан - это феномен, который я не забуду. Я буду приезжать сюда в качестве туриста. Я покидаю Азербайджан с действительно положительными эмоциями», - подытожил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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