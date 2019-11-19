Очередной провал оппозиции - Джамиль Гасанли уклоняется от ответственности

БАКУ /Trend/ - Председатель организации, называющей себя "Национальный совет" демократических сил, Джамиль Гасанли, признав свою политическую несостоятельность, выразил намерение сложить с себя обязанности председателя и передать бразды правлении вышеуказанной организацией Тофигу Ягублу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал сам Гасанли на своей странице в Facebook.

«Тофиг Ягублу достоин выдвижения на должность председателя Национального совета», - написал Джамиль Гасанли, тем самым расписавшись в своем стремлении сбросить с себя бремя ответственности за бездарную политику оппозиции.

Отметим, что Тофиг Ягублу, задержанный за оказание сопротивления полиции в ходе незаконной акции «Национального совета» 19 октября в Баку, вчера был освобожден.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.