Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)

20 ноября 2019 19:17 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 18:29)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает в среду Trend.

В московском международном аэропорту «Внуково-2» Первого вице-президента Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО)
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