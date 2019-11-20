Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает в среду Trend.

В московском международном аэропорту «Внуково-2» Первого вице-президента Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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