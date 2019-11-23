Тофиг Ягублу окончательно разоблачил партию Мусават

БАКУ /Trend/ - Член "Мусавата" Тофиг Ягублу в пух и прах разнес свою партию.

Как передает в субботу Trend, он подробно рассказал о Европейском центре координации "Мусавата" и фиктивных справках. По словам Ягублу, в 2016 году он потребовал у руководства дать ему возможность ознакомиться с "эмигрантскими справками", но получил отказ.

«Уважаемый Ариф Гаджылы во время одного из прямых эфиров сказал, что если член партии обратится в письменном виде, то ему дадкт возможность ознакомиться с этими справками. Сразу после этого я написал заявление на имя руководителя Центрального исполнительного аппарата Гюльаги Асланлы, но это не помогло, и мне не дали возможность ознакомиться с анонсированными 197 справками. То, что я являюсь членом дивана, замглавой партии оказалось недостаточным. Обратите внимание, несмотря на то, что я имел на это право и партия была обязана дать мне эту возможность, в течение трех лет эти справки скрывались от меня. Но зацепившись за слова, сказанные мной в прямом эфире, на следующий день потребовали предоставить им имеющиеся у меня доказательства, зная, что у меня есть право не публиковывать эти доказательства и не разглашать их источник. Не волнуйтесь, я сам все опубликую, когда посчитаю нужным. А вы ответьте не имеющиеся вопросы», - сказал Тофиг Ягублу.

Затем он сказал , что ЕЦК – структура партии «Мусават», созданная при организационной поддержке и по поручению руководства партии.

«Устав ЕЦК разработан в партии и процесс создания организации протекал под контролем дивана. За все эти годы она управлялась из Баку. Просто, во время официального оформления, из-за невозможности регистрации ЕЦК как европейской структуры партии по законам Германии, они были вынуждены оформить эту организацию как НПО. А теперь руководствуясь именно этим фактором НПО, заявляют о непричастности ЕЦК к "Мусавату". Представьте что, некто купил себе дом и долгое время живет там, но по какой-либо причине не смог оформить его на себя и вынужден сделать это на имя близкого родственника. А когда возникает проблема, этот «некто» говорит о непричастности к нему этого дома», - сказал Ягублу.

Отметим, что несколько дней назад Ягублу сообщил, что у него есть факты в связи с «эмигрантским бизнесом». Сразу после этого со стороны функционеров «Мусават» начались нападки и требования предоставить эти факты.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмигрантским бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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