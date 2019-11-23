Тофиг Ягублу окончательно разоблачил партию Мусават

23 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Член "Мусавата" Тофиг Ягублу в пух и прах разнес свою партию.

Как передает в субботу Trend, он подробно рассказал о Европейском центре координации "Мусавата" и фиктивных справках. По словам Ягублу, в 2016 году он потребовал у руководства дать ему возможность ознакомиться с "эмигрантскими справками", но получил отказ.

«Уважаемый Ариф Гаджылы во время одного из прямых эфиров сказал, что если член партии обратится в письменном виде, то ему дадкт возможность ознакомиться с этими справками. Сразу после этого я написал заявление на имя руководителя Центрального исполнительного аппарата Гюльаги Асланлы, но это не помогло, и мне не дали возможность ознакомиться с анонсированными 197 справками. То, что я являюсь членом дивана, замглавой партии оказалось недостаточным. Обратите внимание, несмотря на то, что я имел на это право и партия была обязана дать мне эту возможность, в течение трех лет эти справки скрывались от меня. Но зацепившись за слова, сказанные мной в прямом эфире, на следующий день потребовали предоставить им имеющиеся у меня доказательства, зная, что у меня есть право не публиковывать эти доказательства и не разглашать их источник. Не волнуйтесь, я сам все опубликую, когда посчитаю нужным. А вы ответьте не имеющиеся вопросы», - сказал Тофиг Ягублу.

Затем он сказал , что ЕЦК – структура партии «Мусават», созданная при организационной поддержке и по поручению руководства партии.

«Устав ЕЦК разработан в партии и процесс создания организации протекал под контролем дивана. За все эти годы она управлялась из Баку. Просто, во время официального оформления, из-за невозможности регистрации ЕЦК как европейской структуры партии по законам Германии, они были вынуждены оформить эту организацию как НПО. А теперь руководствуясь именно этим фактором НПО, заявляют о непричастности ЕЦК к "Мусавату". Представьте что, некто купил себе дом и долгое время живет там, но по какой-либо причине не смог оформить его на себя и вынужден сделать это на имя близкого родственника. А когда возникает проблема, этот «некто» говорит о непричастности к нему этого дома», - сказал Ягублу.

Отметим, что несколько дней назад Ягублу сообщил, что у него есть факты в связи с «эмигрантским бизнесом». Сразу после этого со стороны функционеров «Мусават» начались нападки и требования предоставить эти факты.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмигрантским бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист
Политика 22 ноября 18:04
Еще одно преступление "торговца эмигрантами"...
Политика 22 ноября 13:24
Журналист-мусаватист обнародовал список лиц, "питающихся эмигрантским бизнесом"
Политика 22 ноября 11:15
Вступив в союз с Али Инсановым "Мусават" утратил и без того подпорченное уважение
Политика 20 ноября 13:53
Освобождены еще трое задержанных во время незаконной акции в центре Баку
Общество 18 ноября 17:12
В Европе пройдет череда арестов в связи с "эмигрантским бизнесом", на очереди Голландия и Швеция - Яфез Акрамоглу
Политика 18 ноября 15:58
Лента новостей
В Азербайджане идет к завершению подготовка к муниципальным выборам
Политика 10:48
Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Россия 10:41
30% всех туристов в Азербайджане прибывает из России
Туризм 10:34
Турция будет искать альтернативу самолетам F-35 - минобороны
Турция 10:30
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:21
NikoilBank провел ребрендинг
Финансы 10:19
В Афганистане три человека погибли в результате взрыва
Другие страны 10:17
В Узбекистане получили приток газа на двух месторождениях
Энергетика 09:21
В России произошел пожар на месторождении нефти
Россия 09:18