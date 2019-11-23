Функционеры "Мусават" приперли партию к стене — Разве это не плевок в лицо демократии?!

БАКУ /Trend/ - Уже и функционер Мусавата Ядигар Садыглы сообщил о недоступности справок, выданных членам партии, передает в субботу Trend.

«В передаче «Düz danışaq» Исмаила Джалилова 30 июля я сказал, что несмотря на членство в высшем органе "Мусавата" – диване, мы не можем ознакомиться с выданными справками. Тремя днями позже глава партии Ариф Гаджылы отметив в эфире той же передачи «В "Мусавате" нет никаких проблем с прозрачностью» заявил, что мы сможем ознакомиться со справками. После этого Тофиг Ягублу в письменном виде обратился к руководителю Исполнительного аппарата Гюльаге Асланлы и попросил ознакомить его со справками. А сегодня, под словами Ягублу в Facebook Гюльага Асланлы пишет «Я неоднократно говорил, что не могу опубликовать имена лиц, их близких, кому были выданы справки из-за возможного на них давления и по многим другим причинам». Отсюда вытекают такие вопросы – на основе чего Асланлы присвоил эти полномочия?! Разве мы, требуя прозрачности, ознакомившись со справками, донесли бы властям?! Почему на их членов семьи не оказывалось давление, когда они с плакатами на азербайджанском языке участвовали в акциях ЕЦК (Европейский центр координации) в Европе? Если у Асланлы не было такого намерения, то почему Ариф Гаджылы вводил в заблуждение общественность своим сообщением?», - вопрошает Садыглы.

Вопрос прокомментировала и другой мусаватист Алия Ягублу. По ее мнению, со слов Гюльаги Асланлы можно придти к выводу, что Тофиг Ягублу слабее и бессовестнее его самого, беспринципный человек.

"Разве это не абсурдно, не смешно?! Монополизация права ознакомления с партийными документами такими смешными аргументами - разве не плевок в лицо демократии?!», - недоумевает Алия Ягублу.

Отметим, что член Мусавата Тофиг Ягублу с 2016 года требовал, чтобы его ознакомили со справками, выданными эмигрантам, но не был к ним допущен.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмигрантским бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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