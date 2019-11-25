Гендиректор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева

25 ноября 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Турции, профессор Халит Эрен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Хочу выразить удовлетворение участием 14-15 ноября во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, начавшемся с Вашей глубокосодержательной вступительной речи.

Еще раз было продемонстрировано, какое значение Азербайджанское государство придает мультикультурализму. Мы вновь увидели, каким широким взглядом обладает руководитель Азербайджана в связи с толерантностью, различными культурами, религиями и течениями.

Особый смысл этому Саммиту придали 70-летний юбилей председателя Управления мусульман Кавказа его преосвященства шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летний юбилей его деятельности как шейх уль-ислама.

На этом заседании мы вновь убедились, что его преосвященство шейх завоевал большое уважение религиозных лидеров мира. В частности, на подобных мероприятиях очень полезно доводить до всего мира справедливую позицию азербайджанского народа в карабахском вопросе.

Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству глубочайшее уважение за то, что такое важное мероприятие прошло под Вашим патронатом, желаю Вам и председателю Управления мусульман Кавказа его преосвященству шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде успехов, здоровья и долгих лет жизни", - говорится в письме Генерального директора Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Турции, профессора Халита Эрена.

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