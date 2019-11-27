На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)

27 ноября 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Париже министр культуры Абульфас Гараев 27 ноября принял участие в 22-й сессии Генассамблеи и Конвенции "Об охране всемирного культурного и природного наследия" ЮНЕСКО.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, Абульфас Гараев, как председатель Комитета всемирного наследия выступил с отчетом о проделанной работе в период 2018-2019-х годов и решениях, принятых на 43-й сессии Комитета.

Министр отметил, что на 43-й сессии Комитета в Баку в общей сложности приняли участие свыше 2000 человек, различные страны и организации параллельно провели 53 мероприятия и 29 новых памятников были включены в Список всемирного наследия. Он сообщил, что в завершение мероприятия была принята Бакинская декларация по охране культурного и природного наследия и впервые в повестку сессии был включен пункт связанный с Африкой и устойчивым развитием.

В заседании приняла участие и армянская делегация. Как всегда, она в очередной раз прибегла к провокации. Было сказано, что армянская делегация не приняла участие в Бакинской сессии, потому что не была обеспечена ее безопасность. В ответ азербайджанские делегаты дали весомый ответ. Было отмечено, что проведение 43-й сессии Комитета в стране, регулировалось Договором и Перечнем обязательств, подписанными ЮНЕСКО и правительством Азербайджана. В рамках этих документов Азербайджан обеспечил для всех стран-членов и организаций-партнеров равные условия. Было также подчеркнуто, что Армения традиционно выступает с деструктивной позиции в связи с мероприятиями, проводимыми в стране. Уровень проведения 43-й сессии в Баку был высоко оценен азербайджанской делегацией, а также руководством ЮНЕСКО, что является весомым ответом противной стороне.

В рамках мероприятиях министр Абульфас Гараев также встретился с экс-гендиректором ЮНЕСО Коидзуми Мацуурой. Последний попросил передать его приветствия послу доброй воли ЮНЕСКО Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
  • На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
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