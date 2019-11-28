Политолог: В начале 90-х Азербайджаном правили ультранационалисты

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях, в том числе в Сумгаите, касаясь внутриполитической истории Азербайджана, неоднократно упоминал начало 90-х в качестве поры тяжелых испытаний для азербайджанской государственности.

Об этом в Trend сказал глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он заявил, что для устойчивого развития и хорошего переосмысления ситуации нужно трезво принимать решения, оценивая риски прошлого.

«Вообще на протяжении всей своей истории Азербайджан сталкивался с одними и теми же внешнеполитическими вызовами. Причем эти угрозы исходили как со стороны региональных государств, так и международного сообщества. Враждебные внешние силы всегда хотели дестабилизации ситуации, процветание Азербайджана было не в их интересах. Они даже помышляли о ликвидации азербайджанской государственности как таковой.

В начале 90-х гг. в Азербайджане правили ультранационалисты и объявились внешние враги, в числе которых были и ведущие страны. Это усугублялось непродуманной внешней политикой тандема НФА-Мусават. В конечном счете эта власть вновь подтвердила тот факт, что правление людей, не понимающих в политике, может привести к фатальному исходу» - заявил политолог.

Эксперт также отметил, что Азербайджан находится в очень непростом регионе, где сталкиваются интересы таких региональных и мировых держав, как Россия, США, ЕС, Китай, Саудовская Аравия, Израиль, Иран и Турция. Пояснив свои мысли, эксперт уточнил, что в свое время именно политика Гейдара Алиева, продолженная сегодня Ильхамом Алиевым, уберегла Азербайджан от многих угроз.

Заур Мамедов также коснулся недавнего выступления президента Ильхама Алиева на мероприятии, посвященном юбилею БГУ.

«Конечно же на плечах молодого поколения лежит очень большая ответственность. Преподаватели должны быть не только педагогами, но и рассказывать правильную историю молодежи и будущим поколениям. Это нужно для того, чтобы те люди, которые завтра будут занимать государственные посты, отличали черное от белого. В частности, будущие поколения должны понимать как нужно вести политику, а также различать врагов и друзей Азербайджана» - заявил политолог.

(Текст: Алигусейн Гулузаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.