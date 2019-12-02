Милли Меджлис принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов

2 декабря 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем пленарном заседании парламента вице-спикер Бахар Мурадова зачитала проект решения Милли Меджлиса Азербайджана по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением внеочередных парламентских выборов.

Проект обращения был выставлен на голосование и принят 99 голосами.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты, представляющие правящую партию «Ени Азербайджан» (ПЕА). Депутаты объяснили свою инициативу с реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули, что важно, чтобы эти реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к Президенту Азербайджана с прошением о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборы.

Отметим, что на днях было проведено заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте. На заседании, представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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