Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 18:28)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Шамахинский район.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Гава государства посетил в центре города Шамахы памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

Глава государства дал соответствующие поручения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.