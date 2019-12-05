Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)

5 декабря 2019 19:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 18:28)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Шамахинский район.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Гава государства посетил в центре города Шамахы памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

Глава государства дал соответствующие поручения.

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  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район (версия 2)
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