Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса «ASAN Həyat» в Шамахы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Шамахе.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

Помощник Президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о комплексе.

Строительство комплекса, заказчиком которого является Государственное агентство, а подрядчиком – "Кристал Абшерон", началось в июне 2018 года. Комплекс будет обслуживать около 450 тысяч граждан, прописанных в Шамахинском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском и Гейчайском районах. Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия будут оказывать в центре "ASAN Xidmət" более 320 услуг.

Отметим, что на сегодняшний день в центры "ASAN Xidmət" поступило около 35 миллионов обращений. Согласно опросу мнений, проведенному в течение 9 месяцев 2019 года, коэффициент удовлетворенности граждан услугами составил 99,4 процента.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками комплекса.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня в Шамахе открывается Центр "ASAN Həyat". Поздравляю вас с этим прекрасным событием. Уверен, что граждане будут довольны, и "ASAN Xidmət" сохранит свое высокое качество.

Рад, что эта служба, созданная по моей инициативе, сегодня с большим одобрением воспринимается не только в нашей стране, но и за рубежом. Рад, что коэффициент одобрения "ASAN Xidmət" гражданами составляет 99,4 процента. То есть, это говорит о том, что служба действительно является большим достижением, привела к большим переменам в области общественных услуг. В то же время "ASAN Xidmət" способствовал революционным изменениям и в общественном сознании нашего общества, потому что сектор общественных услуг всегда был очень проблемным, и граждане испытывали неудобства. Основными проблемами сектора услуг были бюрократия, волокита, коррупция, взяточничество. После начала деятельности "ASAN Xidmət" в этой области уже обеспечена полная прозрачность.

Неслучайно поступило уже более 34 миллионов обращений, и они не остаются без ответа. "ASAN Xidmət" расширяет свою географию. Это – 16-й по счету центр, еще в 4 центрах идут завершающие работы. Уже готовы Кюрдамирский, Агджабединский, Товузский центры, а Балакенский центр будет введен в строй в следующем году. Как мне сообщили, в бакинских центрах уже возникают очереди, хотя в Баку функционируют 5 центров. Поэтому я дал указание открыть в Баку еще 2 центра, в то же время в Сумгайыте и Гяндже откроются вторые центры. Уже давно оказываются и выездные услуги, более 10 автобусов постоянно колесят по нашей стране, функционирует также "ASAN Qatar". Можно сказать, все уголки нашей страны охвачены этими прекрасными услугами. Их количество растет, уже оказывается более 320 услуг. Если учесть деятельность центров ABAD, то эта цифра достигает уже 350. Это свидетельствует о том, что в последние годы нам удалось значительно расширить функции ASAN. В этом была необходимость, потому что работа в "ASAN Xidmət" строится в высшей степени правильно. Многие проблемные сферы также включены в "ASAN Xidmət". Таким образом, растущее число услуг и их качество говорят о том, что мы находимся на правильном пути. Когда мы начинали, число услуг составляло примерно 20-30.

ASAN – наш интеллектуальный продукт. Очень рад, что сегодня Азербайджан изобретает и экспортирует интеллектуальный продукт. Считаю, что экспорт интеллектуального продукта, услуг должен заслуживать самого большого внимания в нашей деятельности. Презентации, представленные мне на выставке Bakutel, свидетельствуют о том, что мы уже экспортируем услуги, в том числе спутниковые услуги, услуги, связанные с инновациями. Центр "ASAN Xidmət" уже функционирует в Афганистане, и у нас уже подписаны меморандумы о взаимопонимании и соглашения с несколькими странами. ASAN расширяет свою деятельность в мире, и в будущем мы можем сотрудничать со многими странами. Основное наше условие заключается в том, чтобы там предоставлялись те же услуги, что и в Азербайджане, потому что это наш бренд, название центра во всех странах также должно звучать как ASAN. Неслучайно, ASAN уже удостоен международных наград. Это – интеллектуальный бренд Азербайджана, который в то же время отражает нашу политику, наши намерения. Потому что наша политика заключается в том, чтобы во всех сферах были прозрачность, точность, культурное обслуживание, чтобы не допускались нарушения. Считаю, что "ASAN Xidmət" - один из самых эффективных механизмов против коррупции и взяточничества. В связи с этими вопросами принимаются основательные меры. Осуществляются практические меры для устранения или значительного уменьшения коррупции и взяточничества в Азербайджане. Эти меры дают и будут давать результаты. Поэтому наряду с административными мерами, мерами наказания, должны приниматься и институциональные меры, чтобы мы сузили сферу охвата коррупции и взяточничества и таким образом вывели Азербайджан на современный, стремительный путь развития. Мы добиваемся этого.

"ASAN Xidmət" в то же время демонстрирует нашу политику: абсолютное большинство работающих в этих центрах – молодежь. Это показывает талант, знания нашей молодежи, в то же время очень важно для подготовки кадров, так как уже тысячи волонтеров ASAN работают на различных важных должностях. Наша молодежь, прошедшая обучение или проработавшая в "ASAN Xidmət", уже получает путевку в жизнь, растет доверие к ним, как к грамотным кадрам, и работодатели убеждаются в том, что будут точность, качество, знания и культурное обслуживание. Должен также отметить, что волонтерское движение у нас началось с "ASAN Xidmət". До того времени волонтерского движения не было. Сегодня тысяча волонтеров работают, трудятся в различных сферах нашей страны, приносят пользу государству. Наша молодежь должна быть именно такой. Недавно на мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета, я поделился своими мыслями с молодежью. Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная молодежь – гарант устойчивого успеха Азербайджана. Молодежь должна не только обладать знаниями, но и быть привязанной к Родине, Родина и государственные интересы должны быть для нее превыше всего.

"ASAN Xidmət" в то же время является новшеством в секторе обслуживания. "ASAN Xidmət" показывает, каким должен быть данный сектор. Все граждане, приходящие, обращающиеся в центры "ASAN Xidmət", видят вас, видят нашу замечательную молодежь, высокую культуру, доброе отношение, приветливые лица. Это действительно большое достояние, и его создали мы сами. Еще раз хочу сказать: это наш национальный бренд и национальное достояние.

Поэтому я даю указания об увеличении количества центров ASAN. Одновременно "ASAN Xidmət" и его руководство активно работают над расширением функций центров ASAN. На открытии каждого центра я вижу какие-то новшества. Как мне докладывают, из года в год создаются возможности для приведения в действие новых инноваций, и эти инновации будут применяться. Одним из вопросов, о которых мне сегодня доложили, является проект smart city. Мы обязательно должны перейти на это. Уже даны соответствующие указания предпринять практические шаги для применения системы smart city в городе Баку. В других городах и районах также будет проводиться работа в этом направлении.

Рад, что этот центр открывается в Шамахе. Шамаха – наш древний край, историческое место. Она имеет богатейшую историю, культуру. Исторические памятники Шамахи очень дороги каждому из нас. Рад, что по моему указанию была капитально отремонтирована Шамахинская Джума-мечеть. Это – самая древняя мечеть Азербайджана, одна из древнейших мечетей мусульманского мира. Она была построена в 743 году. Сохраняя исторический облик Шамахи, мы модернизируем ее. Недавно исполнительной власти района были выделены достаточно крупные средства для реализации проектов, связанных с инфраструктурой. Будут доставлены современные пассажирские автобусы, современные машины скорой медицинской помощи, коммунальная техника. Было дано поручение капитально отремонтировать все внутренние дороги Шамахи, сельские дороги. Примерно в апреле-мае следующего года в городе будет решена проблема питьевой воды, и шамахинцы будут обеспечены питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения. Газификация в Шамахинском районе составляет 95 процентов. Несмотря на то, что многие села находятся в отдалении друг от друга и являются горными селами, мы довели газификацию до 95 процентов. Нет никаких проблем с электроэнергией. По моему указанию мы расширили автодорогу Баку-Шамаха до четырех полос, сейчас это очень удобная дорога. Сегодня состоялось официальное открытие последней части этой дороги. Также ведется строительство сельских дорог. В свое время здесь были построены Лечебно-диагностический центр, Олимпийский комплекс. Капитально отремонтирована Шамахинская обсерватория. Конечно, и для жителей республики, и для гостей не только была капитально отремонтирована дорога Шамаха-Лагич, но и проложена дорога Шамаха-Демирчи, Демирчи-Лагич. То есть, сегодня самая безопасная дорога в Лагич пролегает через Шамаху. В настоящее время мы развиваем Шамаху как современный центр туризма. Разбиваются виноградники, проводится фестиваль винограда, на территории Шамахинского и Гаджигабульского районов создается крупнейший в нашей стране агропарк. Площадь этого агропарка составляет 42 тысячи гектаров, он придаст мощный импульс развитию сельского хозяйства. Шамаха – традиционный виноградарский район. Восстанавливаются традиции виноградарства, открываются рабочие места, в том числе создаются оплачиваемые общественные работы. Шамаха – родина великого сына азербайджанского народа Имадеддина Насими. Как вам известно, моим Распоряжением нынешний год объявлен "Годом Насими". В знак уважения и почтения к памяти великого Насими завтра по всей стране будет проведена массовая акция посадки деревьев, в целом будет высажено 650 тысяч деревьев. Традиционный характер принял Фестиваль Насими. Шамаха имеет очень древнюю историю, и ее выдающиеся представители приумножают славу азербайджанского народа.

Вы же молоды, только вступаете в самостоятельную жизнь. Рад, что ваша деятельность начинается в центре "ASAN Xidmət". Уверен, что накопленный здесь опыт поможет вам в дальнейшей жизни. Вы вложите свои знания и умения в общее дело нашей страны. Поздравляю вас и желаю успехов.

Сотрудница комплекса Жаля Гусейнова сказала:

- Здравствуйте, уважаемый господин Президент. Очень рады видеть Вас в Шамахе. Еще будучи студенткой я работала волонтером в Центре "ASAN xidmət" в городе Баку. В феврале Вы по случаю дня молодежи встречались с молодежью республики. Я тоже участвовала в этой встрече как волонтер ASAN. На этой встрече Вы напутствовали азербайджанскую молодежь, приведя примеры из своего жизненного пути. Вы там отметили, что, несмотря на то, что Азербайджан долгое время находился под гнетом, если он сегодня независим, если способен защищать и развивать свою независимость, то обязан защищать и сохранять свои национальные ценности, свой язык. Вы посоветовали молодежи всегда быть патриотичной, защищать свой язык, ценности, быть профессионалом своего дела, независимо от сферы деятельности.

Эта встреча стала одним из переломных моментов в моей жизни. И я решила, что должна идти по этому пути, подготовилась к государственной службе. Я очень рада, что в феврале встречалась с Вами как волонтер, а сегодня – как государственный служащий.

Вы всегда отмечаете, что в центре государственной политики Азербайджана находится гражданин Азербайджана. Государственные служащие всегда должны быть на службе у граждан. Вы можете быть уверены в том, что в Шамахинском региональном центре "ASAN xidmət" мы всегда будем придерживаться этих принципов. Граждане, приходящие к нам из Шамахи, прилегающих районов для получения услуг всегда будут видеть это, всегда будут ощущать поддержку государства. От имени всех молодых людей выражаю Вам признательность за созданные нам условия. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Ты сюда из Баку приехала или местная?

Жаля Гусейнова: Нет, из Баку приехала.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Большинство работающих здесь, наверное, являются жителями Шамахинского района. Есть приезжие из соседних районов?

Сотрудник комплекса: Да, я из Исмаиллы.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. Поздравляю вас.

Жаля Гусейнова: Большое спасибо, благодарю.

Сотрудник комплекса Тогрул Джафаров: Уважаемый господин Президент, мы испытываем большую гордость, видя Вас в Шамахинском региональном центре "ASAN xidmət". Я участвовал как волонтер во многих мероприятиях, проходивших до сих пор в нашей стране. Моя первая волонтерская деятельность была на Европейских играх "Баку-2015". Затем был волонтером на Играх исламской солидарности "Баку-2017", после этого на продолжающихся 3 года подряд соревнованиях "Формула-1", Шахматной олимпиаде в 2016 году. И наконец как член семьи "ASAN xidmət" стал волонтером "ASAN xidmət". Я просто хотел сказать Вам, что проведение ряда тренингов, семинаров для нашего личного развития, когда мы еще были волонтерами, удовлетворение всех наших потребностей было результатом Вашей заботы и внимания к нам, молодежи, волонтерам. Как представитель молодежи я всегда ощущал Вашу заботу и внимание. Выражаю Вам признательность за это. Хочу отметить один момент: сегодня я выступаю перед Вами как успешный волонтер, сотрудник Шамахинского регионального центра "ASAN xidmət".

В заключение хочу сказать, что в одном из Ваших выступлений Вы отметили, что в нашей стране есть волонтерская деятельность, и она будет всегда. Мы, в свою очередь, хотим заверить Вас в том, что будем делиться накопленным за эти годы опытом с шамахинской молодежью. Мы сохраним волонтерскую деятельность.

Хочу сказать, что сегодня 5 декабря - Международный день волонтера. Большинство сотрудников, которых Вы здесь видите, когда-то занимались волонтерской деятельностью. Мы выражаем Вам признательность за то, что Вы сегодня рядом с нами. Большое спасибо за Ваше внимание.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я очень рад, что волонтерское движение в Азербайджане приобретает широкий размах. Это действительно показывает, что наша политика находит отражение в жизни. Еще раз хочу повторить: волонтерское движение началось с "ASAN xidmət". После этого молодые люди, осуществлявшие деятельность, как и ты, в том самом "ASAN xidmət", проделали огромную работу на престижных международных спортивных соревнованиях. Тебе известно, что всех участвовавших в играх волонтеров я наградил личным Почетным дипломом. Потому что, действительно, во время игр я наблюдал за их деятельностью, видел, с какой большой любовью, профессионализмом, учтивостью наша молодежь обслуживала всех гостей, показывала дорогу, помогала. Знаете, это уже воспитание. Молодые люди, прошедшие эту программу, останутся такими и в своей последующей жизни. Присущие нашему народу национально-духовные ценности, которые мы веками сохраняли, построены на этих принципах.

Я неоднократно говорил, что наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками, так же, как их сохраняем мы. Только тогда мы сможем сохранить и защитить нашу национальную самобытность, достоинство. Поэтому присущие нашему народу особенности совпадают с волонтерским движением. У нас уже есть тысячи, возможно, десятки тысяч волонтеров. Должен также отметить, что относительно недавно я дал указание о том, чтобы волонтеры приступили к деятельности и в государственных учреждениях, привлекались туда. В министерствах и государственных компаниях уже есть группы волонтеров. Частные компании должны привлекать к работе волонтеров, потому что это принесет им пользу и внесет вклад в наше общее дело. Поэтому перед волонтерами, считаю, открыты все возможности. Ты уже поднялся от волонтёра до статуса государственного служащего, и я желаю тебе еще более успешного будущего.

Сотрудница комплекса Улькер Махмудова: Уважаемый господин Президент, очень рады видеть Вас в Шамахе. Я выпускница факультета востоковедения Бакинского государственного университета, 100-летие которого мы недавно отметили. Прежде всего хочу отметить, что мы, шамахинцы, всегда ощущали Ваше внимание и заботу. Вы часто посещаете наш регион и всегда находитесь рядом с нами. Вы всегда уделяете внимание состоянию наших домов, школ и непосредственно сами контролируете их обновление. Как известно, в феврале этого года в Шамахе произошло землетрясение. Вы, можно сказать, в тот же момент были рядом с нами. Это еще раз подтверждает, какое значение Вы придаете нам - своим гражданам. Завтра состоится акция по посадке деревьев, в Шамахе будет высажено около 45 тысяч деревьев. А это означает, что природа Шамахи станет еще краше. Все это происходит благодаря Вам. Мы чувствуем, что руководство нашей страны находится с рядом нами. За это мы выражаем Вам глубокую признательность и обещаем, что будем достойно служить нашим гражданам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Действительно, я часто бываю в Шамахе. С одной стороны, потому, что Шамахе уделяется особое внимание. Поскольку это действительно наш исторический город. Шамаха есть на самых древних картах. Поэтому это должен знать каждый гражданин Азербайджана. Мы должны сохранять историю, культурное наследие Шамахи. С другой стороны, в последние годы в Шамахе состоялось много церемоний открытия, я здесь отмечал начало деятельности многих объектов. Поэтому я как Президент был в Шамахе 12 раз. Это – 13-я поездка, а в этом году – третья. Первые поездки были связаны с землетрясением. В феврале и после я приезжал сюда, чтобы отметить открытие отстроенных заново первых домов, в том числе дома бабушки Сарай. Должен также отметить, что проблемы граждан, пострадавших от землетрясения, всегда находятся в центре внимания. Я, можно сказать, регулярно интересуюсь этой работой. Сегодня мы также отметим открытие нового многоквартирного дома. Основную нагрузку, естественно, взяло на себя государство. Но после моего обращения частный сектор также включился в эту работу. Я сказал, что бытовые проблемы шамахинцев, всех граждан, пострадавших от землетрясения, должны быть решены, и они решаются . Так же, как в Исмаиллинском и Агсуинском районах. Там тоже ведутся крупные строительные работы. Это еще раз демонстрирует нашу политику. Сейчас стихийные бедствия происходят в каждой стране. Недавно мы видели по телевизору, что такой исторический город, как Венеция, был затоплен. Ни одна канализационная система не смогла выдержать эти дожди. В некоторых европейских странах недавно произошли крупные наводнения. Правда, и у нас случается. Сейчас, когда идет дождь, особенно ливень, канализационная система ни одного города не может принять воду полностью. Несмотря на то, что мы очень стараемся и дано указание о ликвидации последствий дождей, наводнений. Даже в самых развитых странах наводнения приводят к большим проблемам. Так же землетрясения. В течение нескольких лет у нас произошло и наводнение, и землетрясение в северо-западном регионе. В обоих случаях государство взяло на себя все расходы. И это, могу сказать, редкий опыт. Потому что в развитых странах это не так. Там дома граждан застрахованы, и если дом по какой-то причине поврежден, гражданин обращается в страховую компанию. После этого примерно в течение нескольких месяцев неясно будут ли ему выплачены эти средства или нет. А у нас это не так. Мы понимаем, что наши граждане еще не привыкли к этому. Большинство домов не застраховано. Поэтому что мы должны сделать? Мы не можем допустить, чтобы они остались на улице. Поэтому государство берет на себя эту работу. Конечно, это большие расходы.

Но мы живем для народа, государство должно защищать народ. Мы должны постоянно держать в центре внимания граждан, находящихся в самом тяжелом положении. Часть последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе, устранена. Сегодня мне будет доложено о следующих шагах. Пусть пострадавшие от землетрясения товарищи знают, что мы рядом с ними. Так же, как я сразу после землетрясения прибыл в Шамаху. И сегодня я должен сказать, что этот вопрос всегда находится в центре моего внимания. Это постоянно будет находиться в центре внимания – до последнего дома, нуждающегося в ремонте, строительстве.

Сотрудница комплекса Сабина Керимова: Уважаемый господин Президент, приветствуем Вас. Выражаем Вам признательность за то, что Вы рядом с нами в такой важный для нас день. Я - выпускница юридического факультета Бакинского государственного университета. Работала в частном секторе по своей специальности. Самую главную мотивацию в том, что я сегодня являюсь государственным служащим, я получила от Вас. Хочу отметить, что Вы постоянно проводите реформы в различных областях, и это всегда отслеживается и находится в центре внимания. Одной из реформ, осуществляемых в социальной сфере, стало создание центра "ASAN xidmət". В настоящее время "ASAN xidmət" функционирует на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства. Хочу отметить, что эти принципы были выдвинуты Вами. Благодаря тому, что эти принципы соблюдались, граждане полюбили "ASAN xidmət"

Господин Президент, можете быть уверены в том, что мы, молодежь, всегда поддерживаем Вашу политику и реформы и всегда рядом с Вами. Хочу отметить, что реформы, которые Вы осуществили в последнее время во всех трех ветвях власти, то есть, реформы в законодательной, исполнительной и судебной сфере, были с большим одобрением восприняты как молодежью, так и всем народом. Особо хочу отметить, что в последнее время Вы на многие руководящие должности назначаете молодежь. А это, естественно, вдохновляет молодых людей работать на государственной службе.

Уважаемый Президент, мы, молодежь, государственные служащие, заверяем Вас в том, что проводимые Вами реформы в области предотвращения коррупции и повышения прозрачности в государственной плоскости будут доводиться до граждан на региональном уровне, в результате они будут чувствовать, что государство находится рядом с ними и государственные служащие служат им. Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, ты коснулась очень важного вопроса. Я тоже хочу сказать несколько слов. Знаете, коррупция и взяточничество достались нам в наследство. Поэтому для того, чтобы избавиться от них, конечно, должна проводиться просветительская работа, правильная политика и в то же время должны смениться поколения. Мои надежды связаны с молодежью. Потому что молодежь формируется в новой обстановке, в период независимости. Конечно, нарушения, недостатки есть и в наше время. Но вопрос в том, как мы ведем борьбу с ними. Я еще раз хочу сказать: одними только административными мерами или же мерами наказания мы не сможем добиться цели. Наряду со всеми этими мерами, должны проводиться институциональные реформы системного характера. Новый период реформ начался после прошлогодних президентских выборов. В своем выступлении на инаугурации я довел до сведения народа основные параметры нашего стратегического развития, и в настоящее время мы последовательно идем по этому пути. Посмотрите, Администрация Президента полностью переформирована, привлечена молодежь. Переформирован Кабинет Министров, привлечено молодое поколение. Уже объявлены внеочередные парламентские выборы. Надеюсь, что молодежь также очень активно включится в эти выборы, потому что нужны новые лица, новые идеи, новый подход. В то же время должен сказать, что мы не можем допустить противоречий между поколениями. Потому что это есть в любом обществе. Многие представители старшего поколения всегда недовольны молодым поколением. Мы должны понимать это. Недопонимание между поколениями есть в любом обществе. Но наше общество консервативное, это общество, построенное на традиционных ценностях. Конечно, мы не можем позволить, чтобы эти естественные противоречия превратились в какую-то большую проблему. Поэтому я говорил, что когда я начал активно привлекать молодежь к работе, увидел, что против старшего поколения словно проводится какая-то кампания. Я пресек ее, так как опыт пожилых, современность молодых и единство этого принесет нам пользу. Вы и абсолютное большинство работающих в "ASAN Xidmət" - молодежь. Однако вы оказываете услуги старшему поколению, потому что за этими услугами обращаются больше представители старшего поколения. Это вежливое обращение, теплота, добрые слова очищают и ведут вперед наше общество. Поэтому еще раз поздравляю вас и желаю успехов. Спасибо.

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После встречи была сделана фотография на память.

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Далее Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельность "ABAD Food Hall" в составе комплекса "ASAN Həyat".

Глава государства посмотрел созданные здесь центр общественного питания и уголок отдыха и развлечений.

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